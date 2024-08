WRX, Mettet: Timmy Hansen vence, João Ribeiro na liderança dos Euro RX3

Timmy Hansen terminou uma série de quase dois anos sem triunfos ao garantir a sua 14ª vitória da carreira no World RX of Benelux do Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA, no primeiro dia de prova.

Apesar de um início atribulado, com danos no seu Peugeot 208 RX1e na primeira heat e uma derrota para o seu irmão Kevin Hansen na segunda, a consistência de Timmy valeu-lhe a pole position para a meia-final, que venceu de forma decisiva.

Na final, os irmãos Hansen utilizaram a aceleração dos seus carros elétricos para se defenderem de Johan Kristoffersson, com Timmy a ganhar por mais de dois segundos. Atrás dele, Ole Christian Veiby conquistou o segundo lugar após uma dura batalha, enquanto Kevin Hansen garantiu o terceiro lugar por pouco, ajudado por um furo tardio de Kristoffersson.

Este duplo pódio marcou um feito significativo para a Hansen World RX Team, que ainda não tinha subido ao pódio em 2024. Klara Andersson terminou em quinto, com Niclas Grönholm a debater-se com problemas técnicos e René Münnich a fechar os finalistas. Anthony Pelfrene teve a infelicidade de ser eliminado devido a um problema de motor, depois de uma forte exibição.

Euro RX3 – João Ribeiro terminou o dia na liderança

João Ribeiro venceu as heats em que participou no primeiro dia de competição em Mettet e terminou o dia na liderança, com 15 pontos acumulados. O português continua forte e motivado, sendo uma das referências desta época em Euro RX3. Hoje terá pela frente as semifinais e a final, onde procura o triunfo.

Foto: Sebastian Marko / Red Bull Content Pool