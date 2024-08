WRX, Mettet: Novo triunfo de Johan Kristoffersson

Johan Kristoffersson assegurou a 44ª vitória da sua carreira no Campeonato do Mundo FIA de Rallycross em Mettet, Bélgica, dominando o segundo dia do World RX of Benelux, depois de um furo tardio lhe ter custado o pódio no primeiro dia.

Ao volante do seu Volkswagen Polo com motor de combustão, Kristoffersson venceu as duas heats, controlou a sua meia-final do início ao fim e conquistou a vitória na final, aumentando a sua vantagem na classificação dos pilotos para 39 pontos.

Kevin Hansen terminou em segundo lugar após uma batalha renhida, batendo por pouco o colega de equipa de Kristoffersson, Ole Christian Veiby, que ficou em terceiro. Os cinco primeiros pilotos, incluindo Niclas Grönholm e Timmy Hansen, terminaram a menos de três quartos de segundo uns dos outros. Klara Andersson completou os seis primeiros.

“Tenho de dizer um grande ‘obrigado’ à equipa”, afirmou Kristoffersson. “Deram-nos um excelente carro e fomos sempre rápidos, e hoje conseguimos fazer tudo em conjunto. Estou muito feliz e foi bom ter o OC [Veiby – companheiro de equipa] no pódio, além de ter conquistado mais pontos importantes para o campeonato. Dito isto, os nossos concorrentes também estão a fazer um bom trabalho e os tempos tornaram-se cada vez mais apertados, por isso temos de continuar a esforçar-nos.”

1. Johan KRISTOFFERSSON (Sue) KMS – Horse Powertrain (ICE) 5 voltas

2. Kevin HANSEN (Sue) Hansen World RX Team (EV) + 4.712s

3. Ole Christian VEIBY (Nor) KMS – Horse Powertrain (ICE) + 4.969s

4. Niclas GRÖNHOLM (Fin) CE Dealer Team (EV) + 5.266s

5. Timmy HANSEN (Sue) Hansen World RX Team (EV) + 5.451s

6. Klara ANDERSSON (Sue) CE Dealer Team (EV) + 10.121s

Nas séries de apoio, Kobe Pauwels venceu na RX2e, Patrick O’Donovan venceu na Euro RX1 e João Ribeiro venceu na Euro RX3.

A próxima ronda da “Batalha das Tecnologias” do World RX terá lugar em Portugal, a 7 e 8 de setembro.