WRX: Lancia Delta Integrale vai regressar | AutoSport

A GCK Motorsport vai trazer de novo para as pistas um dos carros mais emblemáticos do desporto, quando regressar ao WRX para a nova era eléctrica em 2022, com um modelo baseado no lendário Lancia Delta Integrale.

Fundada por Guerlain Chicherit, quatro vezes Campeão do Mundo de Freeriding, a GCK juntou-se ao Mundial RX em 2018. Desde então até 2020, a equipa competiu com maquinaria Renault, pilotados por Andreas Bakkerud, Anton Marklund, Liam Doran e o próprio Chicherit..

Em 2022, o nome GCK estará de volta, desenhando, construindo e colocando em pista o Lancia Delta Evo-e personalizado, com base no previamente anunciado GCK Exclusiv-e retrofit do Lancia Delta Integrale. O carro terá o kit RX1e de ponta desenvolvido pela empresa austríaca Kreisel Electric. Os dois motores elétricos irão gerar o equivalente a 680cv – e 880Nm de binário instantâneo.

Não só a GCK Motorsport estará de volta ao World RX em 2022, mas a GCK Energy irá fornecer a eletricidade após uma primeira temporada de sucesso, fornecendo energia verde ao Campeonato FIA RX2e de apoio. Utilizando uma combinação de energia solar e energia recolhida das redes de energia verde antes dos fins-de-semana de corrida, a GCK Energy irá fornecer eletricidade para recarregar as baterias de todos os carros a partir dos seus contentores personalizados. Isto tornará a nova geração de Rallycross Mundial uma das disciplinas mais amigas do ambiente no desporto automóvel internacional.