WRX – Kristoffersson sem palavras | AutoSport

Por Duarte Mesquita

Contra todas as expectativas antes deste último fim de semana da temporada, Johan Kristoffersson levou para casa o seu quarto título mundial. No final, o piloto do Audi S1 quattro da EKS demorou a encontrar as palavras certas para descrever o que sentia:

“Chegar aqui com 17 pontos de diferença e conquistar o título em igualdade pontual com o Timmy é um cenário inacreditável! Vai demorar um pouco para eu conseguir digerir tudo isto que se passou. A Final foi totalmente louca, a visibilidade estava muito complicada pois os limpa-para-brisas começaram a deixar de funcionar, o ambiente dentro do Audi estava muito tenso. Ser capaz de conquistar o quarto título depois de uma temporada tão difícil significa muito para mim. Começámos a preparar a época muito tarde com uma nova equipa e um novo carro e o resultado é simplesmente fantástico, considerando tudo o que vivemos ao longo da temporada. Ainda me lembro de Barcelona onde fui desclassificado e pensei que aquele erro acabaria por desequilibrar o campeonato, mas não foi bem assim. Obviamente, quando chegas a uma prova tão decisiva como a de hoje, são todos esses pequenos pontos que podem fazer a diferença. Em Lohéac também foi complicado pois lutei pela vitória e depois não conseguimos chegar à Final por causa da caixa de velocidades. Todos da equipa na altura ficaram em lágrimas, mas agora é diferente, por isso estou com muita pressa em poder levar o troféu para todos os membros da equipa com a garantia de que suas lágrimas terão, desta vez, uma conotação bem diferente.”