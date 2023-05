WRX: Kristoffersson, Loeb e companhia em Montalegre | AutoSport

Falta pouco para a ronda de Montalegre do Mundial FIA de Ralicross. O WRX regressa ao palco onde tudo começou, com um total de 66 inscritos.

A lista de inscritos tem 46 pilotos, entre o plantel do Mundial de RX1e e o dos Europeus de RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), a que se juntam 20 pilotos na prova de suporte, de Kartcross (a divulgar em breve). Com 66 pilotos em prova, esta é a melhor lista de inscritos desde 2018 em Portugal.

Na categoria-rainha, onde alinham máquinas de 500 kw (680 cv) com dois motores elétricos – um em cada eixo – e que aceleram dos 0 aos 100 kmh em 2 segundos, a grande novidade é o regresso de Sébastien Loeb ao Campeoanto do Mundo, que arranca em Montalegre. O lendário piloto francês, que este ano já venceu o Azores Rallye à primeira tentativa, vai pilotar um dos dois Lancia Delta Evo-e da equipa Special One Racing, de Guerlain Chicherit, outro nome famoso que regressa a Montalegre. Loeb e Chicherit serã duas das principais ameaças ao pentacampeão do Mundo, o sueco Johan Kristoffersson, cuja equipa Volkswagen Dealert Team Bauhaus continua a alinhar também o ex-piloto de ralis Ole Christian Veiby e o jovem sueco Gustav Bergström.

A Volvo CE Dealer Team, que no ano passado venceu a prova de domingo em Montalegre com Niclas Grönholm, volta a apresentar o filho do ex-bicampeão do Mundo de ralis, Marcus Grönholm, acompanhado pela sueca Klara Andersson, que também subiu ao pódio em Portugal em 2022. Os irmãos Timmy e Kevin Hansen continuam a ser as grandes apostas da histórica equipa liderada por Kenneth Hansen, ao volante dos Peugeot 208 RX1e. Em breve, será também anunciado o piloto do SEAT Ibiza RX1e da equipa All-Inkl Münnich Motorsport.

No Campeonato da Europa FIA de Supercars (RX1), o pelotão é liderado pelo bicampeão europeu, Anton Marklund (Ford Fiesta), numa prova que voltar a ter o português José Oliveira (Peugeot 208), enquanto no Campeonato da Europa de S1600 (RX3) há vários candidatos ao título de 2023, como o português João Ribeiro (Audi A1). A prova dos espetaculares carros de 2 Rodas Motrizes volta a ter uma forte representação nacional, com 10 pilotos portugueses.

Na semana anterior à prova, a pista de Montalegre também recebe o teste oficial de pré-época do FIA World RX, entre sábado (27 de maio) e segunda-feira (29 de maio). Os bilhetes para o Montalegre World RX of Portugal estã disponíveis em https://montalegre.bol.pt/.

LISTA DE INSCRITOS – MONTALEGRE WORLD RX OF PORTUGAL

FIA World RX

No. Piloto Nac. Equipa Carro 1 Johan KRISTOFFERSSON SWE Volkswagen Dealerteam BAUHAUS Volkswagen RX1e 9 Sébastien LOEB FRA Special ONE Racing Lancia Delta Evo-e RX 12 Klara ANDERSSON SWE Construction Equipment Dealer Team PWR RX1e 17 Gustav BERGSTRÖM SWE Volkswagen Dealerteam BAUHAUS Volkswagen RX1e 21 Timmy HANSEN SWE Hansen World RX Team Peugeot 208 RX1e 36 Guerlain CHICHERIT FRA Special ONE Racing Lancia Delta Evo-e RX 52 Ole Christian VEIBY NOR Volkswagen Dealerteam BAUHAUS Volkswagen RX1e 68 Niclas GRÖNHOLM FIN Construction Equipment Dealer Team PWR RX1e 71 Kevin HANSEN SWE Hansen World RX Team Peugeot 208 RX1e TBA TBA TBA ALL-INKL.COM Münnich Motorsport SEAT Ibiza RX1e

FIA Euro RX1

No. Piloto Nac. Equipa Carro 1 Anton MARKLUND SWE SET Promotion Ford Fiesta 4 Steve HILL GBR Team RX Racing Proton Iriz 6 Jānis BAUMANIS LVA RX Team Latvia Peugeot 208 7 Patrick O’DONOVAN GBR Team RX Racing Peugeot 208 22 Máté BENYÓ HUN Korda Racing KFT Peugeot 208 23 Andréa DUBOURG FRA DA Racing Peugeot 208 24 Sivert SVARDAL NOR Sivert Svardal Volkswagen Polo 33 Ulrik LINNEMANN DNK Linnemann Promotion Ford Fiesta 38 Mandie AUGUST DEU ALL-INKL.COM Münnich Motorsport SEAT Ibiza 39 Zoltán KONCSEG HUN Kárai Motorsport Sportegyesület Audi A1 50 Attila MÓZER HUN Nyirád Motorsport KFT Ford Fiesta 55 Paulius PLESKOVAS LTU TSK Baltijos Sportas Škoda Fabia 73 Tamás KÁRAI HUN Kárai Motorsport Sportegyesület Audi S1 88 Anthony PELFRENE FRA DA Racing Peugeot 208 91 Enzo IDE BEL Volland Racing Audi S1 110 José OLIVEIRA PRT José Oliveira Peugeot 208 TBA TBA TBA ALL-INKL.COM Münnich Motorsport SEAT Ibiza

FIA Euro RX3