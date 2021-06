WRX: Johan Kristoffersson muda-se para a EKS JC | AutoSport

Johan Kristoffersson, tricampeão do mundo de ralicross, vai mudar de cores. Depois do sucesso conquistado ao volante do VW Polo R Supercar, vai agora pilotar o Audi S1 da EKS JC.

Se inicialmente as hipóteses de Kristoffersson fazer a época 2021 pareciam diminutas devido ao fecho da Volkswagen Motorsport, o tricampeão vai regressar agora ao volante da máquina que enfrentou na época passada e que permitiu à EKS JC vencer o título por equipas.

“Antes de mais, estou muito satisfeito por poder fazer uma temporada completa no FIA World RX. E fazê-lo com uma nova equipa é como um novo desafio para mim”, disse Kristofferson. “EKS JC sabe como ganhar corridas e campeonatos e após os dois primeiros dias de testes vemos que podemos aprender e ganhar com esta nova parceria. Joel Christoffersson [chefe da equipa] e toda a equipa são muito apaixonados e motivados para alcançar o objetivo de eu defender o título de piloto e, juntamente com Enzo [Ide], também o título por equipas”.

“Se não o conseguires vencer, junta-te a ele – é tão simples como isso”, disse Mattias Ekström, dono da equipa “Tive muitas batalhas com Johan, e penso que todos podem concordar que ele tem um conjunto de habilidades único, por isso, para mim, é perfeito para a época de 2021 da EKS JC para mais uma vez tentar vencer os títulos de equipa e de piloto”.