WRX: Johan Kristoffersson fez história | AutoSport

A nova era do Mundial de Ralicross teve um início “eletrizante” com Johan Kristoffersson a mostrar-se ao seu melhor nível e a vencer a primeira prova disputada com os Supercar elétricos.

O piloto de maior sucesso na história do Mundial mostrou as suas intenções imediatamente na sessão da SuperPole de sábado de manhã, com o tempo mais rápido, vencendo depois duas de 3 mangas (a outra foi para Timmy Hansen) e a corrida de progressão.

O único ponto negativo aconteceu na sua Meia-final quando um problema na eletrónica deixou o seu Volkswagen momentaneamente parado no arranque, mas o sueco conseguiu depois recuperar para entrar na Final. Implacável, e com um estilo de condição bem espetacular, Kristoffersson surpreendeu Ole Christian Veiby, Niclas Grönholm e Timmy Hansen nas duas primeiras curvas, com uma ultrapassagem inteligente pela trajetória mais interior. Uma vez na frente, o sueco ganhou tempo paulatinamente para cruzar a bandeira de xadrez mais de três segundos e meio na frente de Hansen, cimentando assim a sua 28ª vitória no Mundial.

A sueca Klara Andersson foi um dos destaques do fim-de-semana e terminou na quarta posição com o seu PWR (novo Supercar elétrico preparado sobre a base de um Hyundai i20).

A próxima prova será no início de Setembro (3-4) na Letónia, pontuável para o Mundial, seguindo-se a 17 e 18 desse mês Montalegre, que receberá o Mundial, Europeu RX3 e Europeu RX1.

Por Duarte Mesquita