WRX: Johan Kristoffersson conquistou o sétimo título mundial

Na meia-final, Kristoffersson atrasou taticamente os concorrentes para ajudar Veiby a garantir um lugar na final. Veiby dominou então a corrida final com um arranque forte, alcançando a sua primeira vitória após três anos de esforço. Atrás dele, Grönholm ficou em segundo, com Kevin Hansen em terceiro, solidificando o segundo lugar de Hansen na classificação do campeonato. Kristoffersson foi mais tarde despromovido para sexto devido a uma joker lap falhada, embora isso não tenha afetado as contas do título.

“Que corrida para ganhar o campeonato – simplesmente inacreditável!”, afirmou o piloto de 35 anos. “Foi muito divertido. Muito obrigado a todos os nossos parceiros, designers, mecânicos, engenheiros e ao meu companheiro de equipa. Todos fizeram um trabalho fantástico e tivemos um ano impecável. Temos muitas pessoas boas nesta equipa e chegámos à época bem preparados, com um carro fiável que tem sido muito fácil de conduzir. Sete títulos de campeão do mundo – vai demorar algum tempo até que isto se perceba. Simplesmente fantástico!”

Kristoffersson garantiu o campeonato na segunda manga, após uma emocionante batalha com os concorrentes Niclas Grönholm e Timmy Hansen. Refletindo sobre o seu recorde, Kristoffersson elogiou a sua equipa por uma época impecável e pelo desempenho fiável do seu VW Polo.

Johan Kristoffersson conquistou o seu sétimo título do Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA em Istambul, na mesma corrida em que o seu colega de equipa da KMS – HORSE Powertrain, Ole Christian Veiby, que celebrou a sua primeira vitória.

