WRX: Hansen Motorsport falha primeira prova desde 2014
A Hansen Motorsport vai falhar a próxima ronda do Mundial de Rallycross (World RX), na Finlândia, marcando a sua primeira ausência desde a criação do campeonato, em 2014.
Num comunicado oficial, a equipa sueca explicou que “questões em curso com um parceiro importante” estão na origem da decisão, impedindo os irmãos Timmy e Kevin Hansen de alinhar em KymiRing. O objetivo, contudo, é regressar já na final da temporada, agendada para a Turquia, no próximo mês.
Kenneth Hansen, diretor da equipa e patriarca da família, não escondeu a frustração:
“Fizemos tudo ao nosso alcance para colocar os dois carros em pista na Finlândia, mas simplesmente esgotámos o tempo disponível. Será difícil, mas faremos tudo para regressar ainda este ano.”
O sueco aproveitou ainda para agradecer a patrocinadores e adeptos, sublinhando que o apoio recebido será crucial para enfrentar 2026 com otimismo.
Em termos desportivos, Timmy Hansen tem sido o mais consistente da dupla. Campeão em 2019, ainda não venceu este ano, mas garantiu pódios em todas as provas realizadas e ocupa o terceiro lugar do campeonato, a 17 pontos de Johan Kristoffersson, heptacampeão em título. Já Kevin Hansen tem enfrentado mais dificuldades com o Peugeot 208 RX1e: sem pódios até agora e ausente da final na Hungria, está em sexto na geral, a 33 pontos do líder.
A ausência na Finlândia representa um revés inesperado para a equipa mais icónica do Mundial, mas a Hansen Motorsport garante que mantém a ambição de terminar a temporada em pista e preparar um regresso em força no próximo ano.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI