WRX: Hansen Motorsport falha primeira prova desde 2014

A Hansen Motorsport vai falhar a próxima ronda do Mundial de Rallycross (World RX), na Finlândia, marcando a sua primeira ausência desde a criação do campeonato, em 2014.

Num comunicado oficial, a equipa sueca explicou que “questões em curso com um parceiro importante” estão na origem da decisão, impedindo os irmãos Timmy e Kevin Hansen de alinhar em KymiRing. O objetivo, contudo, é regressar já na final da temporada, agendada para a Turquia, no próximo mês.

Kenneth Hansen, diretor da equipa e patriarca da família, não escondeu a frustração:

“Fizemos tudo ao nosso alcance para colocar os dois carros em pista na Finlândia, mas simplesmente esgotámos o tempo disponível. Será difícil, mas faremos tudo para regressar ainda este ano.”

O sueco aproveitou ainda para agradecer a patrocinadores e adeptos, sublinhando que o apoio recebido será crucial para enfrentar 2026 com otimismo.

Em termos desportivos, Timmy Hansen tem sido o mais consistente da dupla. Campeão em 2019, ainda não venceu este ano, mas garantiu pódios em todas as provas realizadas e ocupa o terceiro lugar do campeonato, a 17 pontos de Johan Kristoffersson, heptacampeão em título. Já Kevin Hansen tem enfrentado mais dificuldades com o Peugeot 208 RX1e: sem pódios até agora e ausente da final na Hungria, está em sexto na geral, a 33 pontos do líder.

A ausência na Finlândia representa um revés inesperado para a equipa mais icónica do Mundial, mas a Hansen Motorsport garante que mantém a ambição de terminar a temporada em pista e preparar um regresso em força no próximo ano.