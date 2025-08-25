WRX Finlândia: Veiby na dobradinha da KMS
Ole Christian Veiby conseguiu neste domingo a vitória na final do Mundial de Ralicross disputada na prova finlandesa de KymiRing. É a segunda vitória do norueguês na sua carreira no World RX, depois de ter vencido no ano passado na Turquia. O seu companheiro de equipa Johan Kristoffersson completou a dobradinha da KMS, enquanto Kevin Hansen acabou por conquistar o terceiro lugar do pódio com o Peugeot 208 RX1e.
Quem começou por dominar as Qualificações no sábado foi Kristoffersson. O sueco acordou no domingo “um pouco sonolento” e registou o quinto tempo mais rápido no Q3, mas voltou ao seu melhor nivel na Q4 com outro tempo mais rápido, para terminal no topo da classificação intermédia após as Qualificações. Com apenas sete pilotos a participarem na prova da Finlândia, nenhuma Meia-final foi realizada e, portanto, os seis primeiros da classificação intermédia avançaram diretamente para a Final do World RX. Klara Andersson foi quem acabou por ficar de fora, uma vez que se tinha classificado no sétimo lugar após a Q4.
A grelha de partida para a Final tinha Kristoffersson na pole-position, com Niclas Grönholm a seu lado na primeira linha. O norueguês Ole Christian Veiby e o sueco Kevin Hansen partiam da segunda linha, enquanto Timmy Hansen e Juha Rytkönen completavam a grelha, sendo este o único piloto a competir com um carro equipado com motor a combustão.
Quando a luz verde se acendeu, Grönholm teve o melhor arranque, mas, infelizmente para o finlandês, não conseguiu ir além da primeira curva, depois de um toque de Rytkönene de outro na barreira interior ter danificado a direção do seu PWR. Vindo de trás como um foguete, Rytkönen colocava o seu Hyundai i20 na liderança após a curva dois, à frente de Veiby.
Entretanto, este passava pela Joker-lap, permitindo que Timmy Hansen e Kristoffersson subissem para segundo e terceiro. Depois foi a vez de Timmy Hansen passar pela Joker, com Rytkönen ainda a liderar na terceira volta. Seguidamente o finlandês decidiu ir à Joker, voltando ao traçado principal como terceiro classificado, atrás de Veiby e Kristoffersson.
O norueguês do VW Polo conseguiu acompanhar o ritmo alto do seu colega de equipa e, como tal, quando este último efetuou a obrigatória passagem na Joker, Veiby conseguiu ultrapassá-lo pouco antes da linha de xadrez, conquistando a sua primeira vitória da temporada. Kristoffersson foi o segundo e Rytkönen cruzou a linha de chegada como terceiro. Mais tarde, o colégio dos comissários desportivos decidiu aplicar uma penalização de tempo de dois segundos a Rytkönen pelo toque inicial com Grönholm,promovendo Kevin Hansen ao terceiro lugar,
Ole Christian Veiby: “É fantástico conseguir mais uma vitória! A final foi louca. Tive um bom arranque, mas fiquei preso na trajetória exterior e perdi tempo, então tive que lutar por dentro para chegar à segunda posição. A partir daí, decidi fazer a Joker para apanhar ar live e manter-me perto dos pilotos da frente. Já perto do fim, apenas o Johan estava à minha frente e ele ainda não tinha efetuado a Joker. Eu tentei seguir o seu ritmo e acabei por conseguir sair na frente quando ele fez a Joker. Mais umadobradinha para a nossa equipa e alguns pontos muito importantes tanto para mim como para o Johan. Estou a apenas quatro pontos do segundo lugar no campeonato, por isso tudo ainda está em jogo na Turquia!”
World RX Finlândia
- Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo RX1e – 6 voltas em 4m44.513s
- Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo RX1e +0.296s
3.Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e +3.630s
4. Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e +4.330s
- Juha RYTKONEN (FIN) – Hyundai i20 N RX +4.831s
DNF. Niclas GRÖNHOLM (FIN) – PWR RX1e +6 voltas
Volta mais rápida: Johan Kristoffersson (Volkswagen) – 44.830s
World RX – Mundial de Pilotos:
1.Kristoffersson95 pontos
2.Gronholm 80
3.Ole Christian Veiby 76
4.Timmy Hansen 70
5.Kevin Hansen 56
6.Juha Rytkönen56
Texto Duarte Mesquita
Foto: KMS
