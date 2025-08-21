WRX: Equipa rival ajuda a financiar a participação da Hansen Motorsport na Finlândia
Kenneth Hansen esteve prestes a retirar a sua equipa do Mundial de Rallycross por falta de financiamento, mas um gesto inesperado mudou o rumo. Micke Jansson, CEO da rival CE Dealer Team & PWR Group, decidiu apoiar financeiramente os Hansen, permitindo que os Peugeot 208 RX1e de Timmy e Kevin participassem na prova da Finlândia.
“Há poucos dias não víamos forma de estar presentes em Finlândia. De repente, começaram estas conversas e voltou a haver esperança”, admitiu Kenneth Hansen, incrédulo com a situação. “Nunca poderia imaginar uma solução assim – simplesmente não acontece no desporto motorizado. Foi um ato incrível de boa vontade, que prova o amor pela modalidade e o compromisso com o seu futuro.”
Jansson explicou que a decisão reflete o espírito com que a equipa foi criada: “O nosso objetivo sempre foi maior do que ganhar troféus. Queremos impulsionar o desporto e a indústria para um futuro sustentável. Ver equipas rivais unirem-se para tornar isso possível demonstra o verdadeiro potencial do World RX.”
A aprovação veio também do principal patrocinador, a Volvo Construction Equipment. Bill Law, responsável pela marca, destacou que este gesto encaixa na visão da empresa: “Investimos em equipas e tecnologias que se alinham com a nossa missão de promover sustentabilidade, inovação e diversidade. O rallycross não é só adrenalina e velocidade, é também liderança e cooperação para um futuro mais sustentável.”
Graças a esta parceria improvável, a Hansen Motorsport vai estar em pista no KymiRing, mantendo vivo o campeonato e reforçando a ideia de que, no rallycross, a competição pode conviver com sólida.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI