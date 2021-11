WRX – 2022 já começou para a KMS | AutoSport

Por Duarte Mesquita

A contagem decrescente já começou para a temporada 2022 do campeonato, com as estruturas já a trabalharem para a nova época que só deverá iniciar-se pela altura do Verão. Tommy Kristoffersson, o pai de Johan Kristoffersson e proprietário da equipa KMS abordou a nova época: “o tempo promete ser muito curto se quisermos estar prontos para 2022. Na verdade, temos uma carga de trabalho pesada antes das festividades do final do ano e temos que trabalhar no máximo pois sabemos que os nossos interlocutores geralmente não estarão disponíveis de 15 de Dezembro a 15 de Janeiro. Esta é a razão pela qual nos esforçamos para antecipar tantos fatores quanto possível para evitar a paralisação durante as férias de Natal e que possamos continuar a trabalhar internamente durante este período. Atualmente a nossa principal tarefa é conseguirmos encontrar um construtor para trabalhar conosco. Num mundo perfeito, gostaríamos de começar a trabalhar a partir de uma base Volkswagen ID3. Para nós, esse poderia ser um caminho interessante, mas, no papel, sabemos que o tempo está-se a esgotar e a solução mais simples é certamente usarmos como base um chassis do grupo R5. Esta é claramente a solução mais simples. Estou até convencido de que o VW Polo GTi R5 pode ser muito competitivo neste contexto. A nossa colaboração com a VW Motorsport entre 2017 e 2020 permitiu-nos identificar uma série de pontos que fazem do Polo um produto com muitas qualidades para o Ralicross. Resta saber o que os nossos concorrentes vão preparar também. Alguns talvez comecem com os seus chassis existentes, enquanto outros irão partir de uma base zero.”