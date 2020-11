WorldRX: Ronda de Spa cancelada devido ao aumento de casos de COVID-19

A penúltima ronda do Campeonato do Mundo de Rallycross (FIA WorldRX) que estava para ser disputada na Bélgica, em Spa-Francorchamps, foi cancelada devido ao aumento de casos da COVID-19 naquele país, tal como o Rali de Ypres, ronda que contaria para o Campeonato do Mundo de Ralis (FIA WRC).

A ronda estava planeada para ser disputada em maio, mas acabou por ser adiada para outubro e depois para novembro. Tal como o evento de Fórmula 1, a ronda estava planeada sem público, mas com o rápido aumento do número de casos de coronavírus no país, acabou cancelada.

“A situação atual na Bélgica, e na Europa, forçou os organizadores a tomar uma decisão conjunta. O circuito de Spa-Francorchamps, o IMG e a FIA sabem da situação pandémica atual e da situação extrema que vivem os hospitais. Para além disso, as várias medidas restritivas que os governos têm tomado recentemente fazem com que a realização do Spa World Rallycross of Benelux seja muito complicada”, pode ler-se no comunicado do circuito.

A CEO do circuito belga, Nathalie Maillet, também afirmou: “A decisão está relacionada com a situação excecional que vivemos. Apesar disto certamente entristecer as equipas que trabalharam no duro para esta segunda edição, a prioridade é a saúde de todos”.

Para 2021, Spa espera poder regressar à data inicialmente prevista de maio. Em termos do campeonato, a FIA continua à procura de um novo promotor, pois a IMG não continua após o termino desta temporada.