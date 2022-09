WorldRX Riga/Letónia: Duplo triunfo de Johan Kristoffersson | AutoSport

Johan Kristoffersson (Kristoffersson Motorsport) venceu as duas corridas de Riga, segunda e terceira provas do World RX que se realizaram este fim de semana na Letónia.

Kevin Hansen (Hansen World RX Team) foi segundo em ambas, com o terceiro lugar do pódio dividido nas duas contendas entre Timmy Hansen (Hansen World RX Team) e Ole Christian Veiby (Kristoffersson Motorsport).

A nova competição elétrica, que chegará a Portugal dentro de duas semanas, mantém a espetacularidade, mas nesta fase de transição para o desporto motorizado elétrico, precisa de se reerguer. Na Letónia realizaram-se a segunda e terceira prova da competição que para já é um feudo exclusivo de Johan Kristoffersson que venceu as três finais.

Num plantel de oito pilotos, cinco suecos, um norueguês, um finlandês e um alemão, Kristoffersson, quatro vezes campeão mundial, não deixou os seus créditos por mãos alheias

Diante de uma entusiasta multidão letã, a segunda ronda da nova era elétrica do World RX teve alguma ação e muita luta, especialmente entre Timmy Hansen e Kristoffersson. Na final, ambos os carros permaneceram de pára-choques colado, na dianteira da corrida, Kristoffersson foi para o joker, e embora Kevin Hansen tudo tenha tentado a estrela da VW fez o suficiente para selar a 29ª vitória da sua carreira. Kevin Hansen ficou a cerca de 2s, e com o seu irmão Timmy por ter, 0.7s mais atrás

Veiby foi quarto na frente do estreante em finais, Bergström. Niclas Grönholm falhou a final devido a um braço de direcção partido.

Na segunda corridas, mais do mesmo. Kristoffersson voltou a vencer depois de arrancar em segundo, sendo desta feita obrigado a ‘trabalhar’ um pouco mais.

O ligeiro contacto entre os dois adversários de longa data na primeira curva permitiu a Kevin Hansen, no 208 RX1e, ascender à liderança, mas voltaria a ser a ida à Joker a fazer a diferença. Quando Kevin Hansen foi à joker no final da penúltima volta, Kristoffersson teve apenas uma volta para fazer a diferença e conseguiu-o selando a sua 30ª vitória no WorldRX pela margem de pouco menos de três décimos de segundo.

Kevin Hansen foi segundo depois de uma boa recuperação, dado que o sueco tinha arrancado do fundo da grelha devido a uma colisão com Veiby no início da segunda prova.

Curiosamente, os irmãos Hansen estão agora empatados em pontos no 2º lugar, mas a 19 pontos de Kristoffersson. Patrick O’Donovan bateu Isak Sjökvist na FIA RX2e.

Corrida 1

Johan Kristoffersson (SWE) (Kristoffersson Motorsport) 5 Voltas Kevin Hansen (SWE) (Hansen World Rx Team) + 2.082s Timmy Hansen (SWE) Hansen World Rx Team + 2.748s Ole Christian Veiby (NOR) Kristoffersson Motorsport + 3.400s Gustav Bergström (SWE) Gustav Bergström + 7.403s

Corrida 2