WorldRX/Montalegre: Kevin Hansen voou para a vitória

Kevin Hansen (Peugeot 208 RX1e) venceu a segunda prova do World RX of Portugal, disputada este domingo, no Circuito Internacional de Montalegre. Foi a primeira vitória do piloto sueco em solo luso, na frente dos compatriotas Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo RX1) e Timmy Hansen (Peugeot 208 RX1e).

Português João Ribeiro (Audi A1) ganhou a prova no Euro RX3 e é o novo vice-campeão da Europa da categoria dos S1600, que consagrou o alemão Nils Vollland (Audi A1). Mais de 12 mil pessoas passaram pelas bancadas do Circuito Internacional de Montalegre este fim de semana, num evento que voltou a elevar a fasquia organizativa no Campeonato do Mundo e Campeonato da Europa FIA de Ralicross.

Depois da vitória do hexacampeão mundial Johan Kristoffersson na prova de ontem, hoje foi a vez de Kevin Hansen bater toda a concorrência na categoria-rainha, com o sueco de 26 anos a vencer em Portugal pela primeira vez, ao volante do Peugeot 208 elétrico.

Kristoffersson foi o segundo classificado, no Volkswagen Polo a gasolina, e Timmy Hansen, irmão mais velho de Kevin, completou o pódio, também num Peugeot 100% elétrico.

No Europeu de RX3 ouviu-se “A Portuguesa” na pista de Montalegre. João Ribeiro (Audi A1), que chegou à última prova a apenas um ponto do líder Nils Volland (Audi A1), conseguiu a segunda vitória consecutiva no Campeonato da Europa, depois do triunfo na ronda anterior, na Bélgica. O segundo lugar em Montalegre deu ao piloto alemão o título europeu na categoria dos S1600, com João Ribeiro a tornar-se o primeiro português vice-campeão da Europa de Ralicross.

Os irmãos Rogério Sousa (Ford Fiesta) e André Sousa (Audi A1) terminaram no top 5 em Montalegre, mas os restantes pilotos portugueses no evento não tiveram sorte e falharam o acesso às respetivas Finais.

O russo Yury Belevskiy venceu nos Supercars do Euro RX1 e o sueco Nils Andersson conseguiu o mesmo nos RX2e, uma categoria que nunca tinha corrido em Portugal.

No fim de semana em que o Circuito Internacional de Montalegre assinalou 25 anos de história, Portugal voltou a estar entre a elite do Ralicross e do desporto automóvel internacional.