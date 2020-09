WorldRX, Letónia 2: Ekstrom volta a bater Kristoffersson

Em mais uma batalha entre os dois especialistas ecléticos, Mattias Ekstrom saiu por cima e venceu a segunda prova da dupla jornada do Mundial de Ralicross disputada na Letónia, respondendo assim muito bem ao triunfo conseguido ontem por Johan Kristoffersson.

Ekstrom começou o dia por estabelecer por duas vezes o melhor tempo nas Qualificações, o que lhe deu a primeira posição na Classificação Intermédia após a Q3. Seguiu-se uma vitória na sua Meia-final na frente de Robin Larsson, garantindo assim a pole-position para a Final. Conseguindo um arranque perfeito após o sinal vermelho se apagar, Ekstrom conseguiu suster atrás de si o ataque de Kristoffersson, que partia a seu lado, tendo este de se desenvencilhar de um ferveroso Larsson, que tentou ao máximo incomodar Kristoffersson para poder assim “ajudar” o seu companheiro de equipa a sair na liderança. Ekstrom controlou depois a corrida até ao final, o que lhe valeu reduzir a diferença para Kristoffersson no campeonato para 17 pontos.

Kristoffersson foi um fiel perseguidor de Ekstrom até à volta número 5, quando decide antecipar a sua Joker-lap, numa tentativa de fazer o “undercut” para ultrapassar Ekstrom, mas o antigo Bicampeão do DTM fez uma sexta volta completamente limpa, o que foi suficiente para levar a vitória depois de ele também ter feito a sua passagem obrigatória pela Joker-lap na última volta. Larsson conquistou o seu primeiro pódio no Mundial desde Montalegre 2016, uma boa exibição do sueco que fechou muito bem a porta a Timmy Hansen na última curva. Niclas Gronholm e Kevin Hansen fecharam a classificação.

Classificação Final World RX Letónia 2

1. Mattias Ekstrom Audi S1 quattro 6 voltas em 5m01.264s

2. Johan Kristoffersson VW Polo GTi RX + 0.728s

3. Robin Larsson Audi S1 quattro + 3.388s

4. Timmy Hansen Peugeot 208 WRX + 3.814s

5. Niclas Gronholom Hyundai i20 N RX + 4.647s

6. Kevin Hansen Peugeot 208 WRX + 5.075s

Duarte Mesquita