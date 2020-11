WorldRX: Kristoffersson é oficialmente o Campeão de 2020

Texto: Duarte Mesquita

Tendo em consideração as contínuas preocupações com a saúde global em relação à Pandemia da COVID-19, o clube organizador da última prova do calendário deste ano prevista para 12/13 de Dezembro em Nürburgring, decidiu cancelar o evento. Assim, e de forma oficial, o atual líder da tabela de pontos, Johan Kristoffersson, sagra-se Campeão Mundial de Ralicross de 2020, com o título de equipas a ficar na posse da KYB Team, a equipa sueca que inscreve os Audi S1 Quattro de Mattias Ekstrom e Robin Larsson.

Este é o terceiro título mundial conquistado por Johan Kristoffersson, depois de 2017 e 2018, quando tinha como companheiro Petter Solberg na equipa apoiada oficialmente pela Volkswagen Motorsport. E é também mais um título para o técnico português José Azevedo que voltou a fazer parte da equipa de Kristoffersson, este ano ‘mais privada’ e menos ‘oficial Volskwagen’. Parabéns, José Azevedo! De qualquer das maneiras, o carro era o mesmo, o inesquecível Volkswagen Polo WRC agora preparado para Ralicross, que consegue assim o seu sétimo título mundial FIA (4 no WRC e 3 no World RX), um registo impressionante.

O futuro do campeonato mor de Ralicross permanece incerto, com a FIA a ter de trabalhar para nomear um novo promotor após a retirada do atual detentor dos direitos comerciais, a IMG, no final desta temporada. Será o final de uma era? Apesar da IMG ter sido várias vezes criticada no seu modo de atuação (o caso da ‘expulsão’ de Montalegre do calendário de 2019 foi bizarro), há que reconhecer o contributo decisivo que deu (juntamente com a Monster Energy e Petter Solberg) para o crescimento da popularidade do Ralicross a nível global de 2013 para cá.

Classificação final do Mundial de Ralicross 2020: