WorldRX: Johan Kristoffersson garante sexto título mundial | AutoSport

Johan Kristoffersson assegurou o sexto título de Campeão do Mundo de Rallycross da FIA após o final do primeiro dia de prova na ronda dupla de Hong Kong que fecha a temporada de 2023 do World RX.

O piloto sueco necessitou apenas de terminar como sexto classificado no primeiro de dois dias de ação no circuito Central Harbourfront de Hong Kong, que acolhe o final da temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA, obtendo o extraordinário sexto título da sua carreira, juntando aos restantes conquistados em 2017, 2018 , 2020, 2021 e 2022. Kristoffersson soma neste momento 118 pontos na tabela classificativa, mais 24 do que Kevin Hansen quando ainda falta disputar uma ronda para o final da temporada. Enquanto Johan Kristoffersson validou o título de Campeão do Mundo de Rallycross, Kevin Hansen venceu a ronda 10 da temporada, batendo Niclas Grönholm e Timo Scheider.

A ronda final terá lugar amanhã, fechando uma temporada complicada do World RX, que arrancou em Montalegre e ficou marcada pelo incêndio que destruiu os dois Lancia Delta Evo-e da Special One Racing, a equipa de Guérlain Chicherit e Sébastien Loeb em Lydden Hill, onde se iria realizar a quarta prova do mundial, sendo cancelada essa ronda e as seguintes, na Bélgica e Alemanha, por razões de segurança e enquanto ocorria a investigação sobre a causa do incêndio.

Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool