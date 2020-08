World RXSuecia 1: Regresso vitorioso de Kristoffersson

Se é verdade que o sueco do Volkswagen Polo não foi ultra-dominador neste primeiro dia de prova em Holjes, por outro lado Kristoffersson soube aproveitar um ligeiro deslize de hesitação por parte de Mattias Ekstrom para vencer na sua prova de regresso ao Mundial de Ralicross.

A operação “corrida 1” correu perfeitamente a Kristoffersson neste dia de sábado com o piloto sueco a recolher a pontuação máxima de 30 pontos. O seu maior rival na luta pela vitória no dia de hoje foi Mattias Ekstrom, que depois de vencer a Q2, venceu também a sua Meia-final e potencialmente seria o maior adversário de Kristoffersson na Final, tendo sofrido um deslize no arranque que o relegou definitivamente para trás do piloto do VW Polo. Ekstrom está a apenas quatro pontos atrás de Kristoffersson no campeoanto mas ao que se sabe o campeão mundial de 2016 não pretende participar nas restantes corridas da época. Pelo menos, para já Mattias Ekstrom ainda não expressou esse desejo…

Durante a primeira parte da Final, Kristoffersson que partiu de forma imaculada da pole, permaneceu sob a pressão de Ekstrom enquanto mais atrás o quarteto Marklund / Hansen / Scheider / Gronholm passava pelo Joker Lap e deixava a luta pelo pódio aberta. Na frente Kristoffersson foi abrindo a vantagem décimos após décimos sobre Ekstrom e nenhum dos dois teve qualquer erro na sua condução, acabando ambos a corrida classificados por esta ordem. O pódio foi inicialmente conquistado por Marklund com o Renault Megane RS RX mas eventualmente o sueco seria penalizado em 30 segundos por ter sido considerado o culpado por albaroar o Peugeot 208 WRX de Timmy Hansen na curva 2 da primeira volta, com este a acabar por abandonar com problemas técnicos à terceira volta. Assim foi Timo Scheider quem ficou com um excelente 3º lugar final, a mostrar que continua em forma para andar na luta pela frente com um mais competitivo Seat Ibiza RX da Munnich Motorsport.

Classificação Final World RX Suécia 1

Johan Kristoffersson VW Polo GTi RX 5m5.943s Mattias EkstromAudi S1 quattro + 4.201s Timo ScheiderSeat Ibiza RX +17.755s

4.Niclas GronholmHyundai i20 N RX +19.419s Anton MarklundRenault MéganeRS RX +38.135s Timmy HansenPeugeot 208 WRX + 3 voltas

Video Final World RX Suécia 1

Duarte Mesquita