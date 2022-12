WORLD RX – Vote na Foto do Ano | AutoSport

O WorldRX continua a produzir muita ação em pista e consequentemente fotos espetaculares. O Mundial de Rallycross 2022 – o primeiro da nova era elétrica da série – gerou algumas imagens sensacionais. Mas quais as que melhor captam a essência de 2022? É tempo de ter a sua opinião!

Desde lutas de cortar a respiração em pista a celebrações emocionais depois da bandeira axadrezada, houve uma série de momentos inesquecíveis, capturados pela câmara e imortalizados por alguns dos melhores fotógrafos do desporto, entres os quais, duas portuguesas, as do Paulo Maria, da Interslide.

Uma foto ‘Action’, outra ‘Behind-the-Scenes’.

Vote no link abaixo a sua foto favorita, os vencedores serão anunciados no final deste mês.

CLIQUE AQUI PARA VOTAR