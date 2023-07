World RX, Suécia: Mais uma para Johan Kristoffersson | AutoSport

Johan Kristoffersson, múltiplo campeão do mundo de World RX, soma a sua quarta vitória do ano, mantendo a sua invencibilidade desde o início da campanha de 2023 com mais um triunfo em casa, em Höljes.

Depois de já ter deixado os seus adversários para trás em Portugal e na Noruega, mais uma exibição dominante levou Kristoffersson a conquistar a 38ª vitória da sua carreira, aplaudido por quase 25.000 fãs entusiastas no lendário “Fim-de-Semana Mágico” do rallycross.

Dominando o calor escaldante de sábado e os aguaceiros de domingo na região sueca de Värmland, o sueco eclipsou os seus rivais com um ritmo eletrizante, vencendo as quatro mangas, a meia-final e a importante final para aumentar a sua vantagem no campeonato para 27 pontos: “Foi quase o fim de semana perfeito”, refletiu a estrela da Volkswagen. “Penso que esta pista pode ser a mais complicada de conduzir em piso molhado, mas também é muito gratificante quando se consegue fazer as coisas bem e tivemos um grande ritmo e bons arranques, o que foi fundamental. É sempre bom ganhar, claro, mas fazê-lo na Suécia, perante um público tão grande e com a minha família aqui, é ainda mais especial.”

Kristoffersson recebeu a bandeira axadrezada com mais de quatro segundos de vantagem sobre o seu perseguidor mais próximo, Timmy Hansen. O campeão do mundo de 2019 recuperou dos resultados dececionantes nas duas primeiras rondas em Montalegre e Hell para garantir o seu primeiro troféu da temporada, levando a melhor sobre Ole Christian Veiby na final para selar o vice-campeonato para a Hansen World RX Team.

Veiby também subiu à tribuna pela primeira vez em 2023 em terceiro, satisfeito com o seu desempenho, mas lamentando alguns erros no final. Depois de um início de fim de semana difícil, com um erro na sessão de SuperPole e uma saída de pista na primeira manga, Kevin Hansen terminou em quarto, vencendo a segunda meia-final, mas perdendo tempo para Timo Scheider na final, depois de ter ficado fora de pista na saída da joker.

Tanto Scheider como Guerlain Chicherit viram os seus esforços serem afetados por furos.

O alemão conseguiu chegar à meta em quinto para a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mas na sua primeira presença numa final do ano, o francês foi forçado a ‘estacionar’ o seu Lancia Delta Evo-E RX da Special ONE Racing na segunda volta.

Nem Niclas Grönholm nem Klara Andersson passaram à final, num fim de semana frustrante para a CE Dealer Team by Volvo Construction Equipment, com o nove vezes Campeão do Mundo de Ralis da FIA, Sébastien Loeb, a ser outro piloto a abandonar os procedimentos na fase das meias-finais.

No Campeonato FIA RX2e de apoio, Ole Henry Steinsholt baniu a memória de um pesadelo no ‘Hell’ para conquistar a sua primeira vitória. Os vencedores pela primeira vez também festejaram no Europeu de Rallycross, com Patrick O’Donovan a derrotar um trio de antigos campeões para prevalecer no Euro RX1 e o triunfo de Espen Isaksætre a criar um intrigante confronto pelo título no Euro RX3.

A campanha do World RX 2023 prossegue em Lydden Hill, no Reino Unido – o circuito onde o rallycross nasceu há mais de meio século – a 22 e 23 de julho.

Classificação