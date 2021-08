World RX Suécia: Dobradinha Hansen em casa | AutoSport

Timmy Hansen bate o seu irmão Kevin no fim-de-semana mágico de Holjes, enquanto Johan Kristoffersson falha a qualificação para a Final pela primeira vez desde 2017.

O Campeão do Mundo de 2019 Timmy Hansen manteve o início dominador da família Hansen na temporada 2021 do Mundial de Ralicross, liderando a Final da prova disputada na Suécia do início ao fim, com Kevin Hansen a conseguir uma dobradinha para a equipa depois de um fim-de-semana em crescendo. Para este bom resultado foi fundamental o trabalho da equipa realizado ao final do dia de sábado no Peugeot 208 WRX de Kevin, pois o set-up inicial revelou-se desajustado.

Johan Kristoffersson, que era o segundo classificado após as 4 Qualificações atrás de Timmy Hansen, desistiu durante a sua Meia-final após sofrer um furo, sendo esta a primeira vez que Kristoffersson não conseguiu alinhar numa Final desde a prova da Alemanha 2017.As vitórias nasMeias-finais foram partilhadas entre Timmy e Kevin Hansen, com ambos a garantirem assim a primeira linha da grelha para a Final. Isso permitiu que a dupla do Team Hansen controlasse de forma tática o arranque, defendendo o ataque de um rápido Kevin Abbring, que optou por efetuar a Joker-lap imediatamente após as duas primeiras curvas, numa estratégia de corrida diferente para tentar bater os dois homens dos Peugeot.

Isso acabou por não funcionar para o ex-piloto do Mundial de Ralis, ficando preso atrás de Krisztián Szabó, que somente efetuou a sua Joker na última volta.Como resultado disso, Timmy e Kevin Hansen conseguiram abrir uma diferença importante na frente e também apostaram por efetuar a sua respetiva Joker na última volta à semelhança de Szabó. Assim, a diferença de Timmy Hansen sobre Abbring estava em 4,7segundos à entrada da sexta e última volta, o suficiente para manter a liderança após a Joker.

O piloto dos Países Baixos acabou por conseguir subir uma posição mas os irmãos Hansen ficaram intocáveis na frente. Com a sua Joker, Szabó perdia duas posições, uma para Abbring e outra para Enzo Ide, o belga que faz equipa com Kristoffersson nos Audi da EKS. A sexta posição final foi para o finlandês Juha Rytkönen, sem andamento para os da frente e com uma qualificação para a Final que lhe chegou às mãos vinda da secretaria, depois do colégio de comissários desportivos ter penalizado Niclas Grönholm em 5 segundos na Meia-final, por este ultrapassar os limites da pista e ter benefeciado por isso, apesar dessa trajetória ter ocorrido como resultado de um fore toque de lado por parte de Peter Hedström.

Na tabela de pontos doCampeonato do Mundo, a vitória de Timmy Hansen coloca-o na liderança, seis pontos à frente de Kevin Hensen, enquanto Krisztián Szabó sobe uma posição para terceiro, a 17 pontos de distãncia.

Classificação Final World RX Suécia

Timmy Hansen Peugeot 208 WRX 6 voltas em 4m26.709s Kevin HansenPeugeot 208 WRX+ 1.049s Kevin Abbring Renault Mégane RS RX + 1.645s Enzo IdeAudi S1 quattro + 3.154s Krisztián SzabóHyundai i20 N RX + 3.696s Juha RytkönenFord Fiesta RS+4.636s

Duarte Mesquita