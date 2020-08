World RX Suecia 2: Ekstrom vence final de antologia

Mattias Ekstrom venceu hoje a segunda prova disputada em Holjes depois de um duelo impressionante com Johan Kristoffersson.

Kristoffersson partia da pole position para a Final e no arranque assumiu a liderança apesar de um ataque vigoroso de Larsson, com o bicampeão mundial a ficar na frente do piloto do Audi após as primeiras curva,s com Ekstrom a optar por ir imediatamente à Joker-lap, a qual cumpriu de forma perfeita. Durante cinco voltas os dois homens travaram uma batalha à distância contra o relógio, com o piloto do Audi S1 quattro a conseguir ser ligeiramente mais consistente que Kristoffersson nos tempos por volta, o que lhe permitiu encurtar a distância.

O piloto do Volkswagen Polo GTi RX apesar de também ter alguma pressão por parte de Larsson na sua traseira, puxou ao máximo para segurar uma vantagem segura para Ekstrom, conseguindo mesmo a volta mais rápida do dia, que seria no entanto batida por Ekstrom na volta seguinte em três décimos de segundo.

Fatalmente, foi na última volta da Final que a ida à Joker-lap de Kristoffersson decidiu a corrida, com Ekstrom a sair na frente de Kristoffersson por um fio, apesar da tentativa deste de aproveitar ao máximo a trajetória permitida pelo percurso “extra” do circuito. Kristoffersson ainda tentou pressionar o seu rival ao máximo à espreita de um erro mas Ekstrom segurou eficazmente o VW Polo atrás de si e cruzou a bandeira de xadrez com uma vantagem mínima de um pequeno décimo de segundo sobre Kristoffersson, numa das das Finais mais loucas da história do campeonato.

No entanto, após investigação dos comissários desportivos, Johan Kristoffersson teve de ceder o segundo degrau do pódio a Kevin Hansen, depois de sofrer uma penalização de 5 segundos por ter ultrapassado os marcadores limite da pista por duas vezes. Com o terceiro lugar, Johan Kristoffersson lidera agora o Mundial com dois pontos na frente de Mattias Ekstrom, que como se sabe não participará no resto da temporada.

Classificação Final World RX Suécia 2

Mattias Ekstrom Audi S1 quattro 6 voltas em 4m28.907s Kevin Hansen Peugeot 208 WRX + 3.029s Johan Kristoffersson VW Polo GTi RX 5.194s Timo Scheider Seat Ibiza RX +9.615s Robin LarssonAudi S1 quattro+10.583s Andreas BakkerudRenault MéganeRS RX +31.949s

Video Final World RX Suécia2:

Duarte Mesquita