World RX, Prof. Orlando Alves, Presidente da CM Montalegre: “Será desagradável se ficarmos de fora”

Após a divulgação do calendário provisório de 10 provas para o Mundial de Ralicross 2021, onde de forma surpreendente a prova de Montalegre não está para já incluída, tivemos a oportunidade de ouvir o Professor Orlando Alves, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, que reagiu assim:

“Recebemos esta notícia com desagrado, pois temos a consciência de termos feito tudo bem da nossa parte, mas entendemos que outros valores mais altos poderão ter surgido. Existe a circunstancia de estarmos neste ponto mais a sul da Europa que não nos é favoravel, mas temos também a consciencia de termos a melhor pista de Ralicross da Europa, da elevada qualidade da organização do Clube Automóvel de Vila Real e dos restantes parceiros, o que foi demonstrado nas várias edições realizadas para os Campeonatos Europeu e Mundial.

Depois de todos os investimentos que foram efetuados nas infraestruturas do circuito, será desagradavel se ficarmos definitivamente de fora do calendário 2021. Mas vamos estar expectantes de que poderá haver uma boa noticia no futuro próximo. Atualmente ainda não sabemos quem é o novo promotor, temos tido um bom espirito de colaboração com a FIA e com a IMG mas nestas coisas sabemos também que o lobbying pode influenciar certas decisões.

Sabemos que existe uma oportunidade para continuar as conversações para a data que aparece atualmente disponível em Agosto, apesar de que não será o calendário ideal para Montalegre em termos de retorno por ser tradicionalmente um mês de praia e de férias, mas estamos na expectativa para essas conversações.”

Duarte Mesquita