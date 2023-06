World RX Portugal, Sébastien Loëb: “Venho de uma geração que cresceu a ver as vitórias do Lancia Delta nos ralis” | AutoSport

O lendário Sébastien Loëb, nove vezes Campeão do Mundo de Ralis, abraça uma nova aventura na sua vasta carreira no automobilismo, desta feita a bordo de um Lancia Delta Evo-e RX, preparado pela equipe GCK Motorsport, da responsabilidade do também piloto Guerlain Chicherit.

O Lancia Delta Evo-e RX é uma reformulação totalmente elétrica daquele que nos anos 80 foi considerado a “Besta” de Turim. O Delta EVO-e RX, que se estreou em 2022 no Nurburgring, é alimentado por dois motores elétricos, um em cada eixo, com 331 cavalos de potência cada, e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 1,8 segundos.

Foram produzidos dois exemplares do Lancia Delta Evo-e RX que vai participar no Campeonato do Mundo de Ralicross (WRX) 2023 que este fim-de-semana marca presença (3 e 4 de Junho) no Circuito de Montalegre.



“Venho de uma geração que cresceu a ver as vitórias do Lancia Delta nos ralis. Por isso tenho, naturalmente uma paixão por este carro,” afirmou Sébastien Loëb.

A simples referência ao nome Delta ainda provoca enormes suspiros aos entusiastas dos ralis em todo o mundo. Voltam imediatamente à memória de todos, o Delta HF Integrale 16V Evoluzione, que deu origem ao carro de ralis de maior sucesso de todos os tempos. As suas quatro evoluções, conquistaram 46 vitórias à geral no Campeonato do Mundo de Ralis e ainda seis títulos de construtores (1987-1991).

A este pecúlio juntam-se quatro títulos nos Mundiais de Pilotos (1987-1989 e 1991), um Campeonato do Mundial de Ralis/Produção (Grupo N) em 1987, seis títulos europeus absolutos (1987-1991 e 1993) e dois Europeus de Ralis/Produção (Grupo N) 1988 e 1989.