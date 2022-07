World RX Portugal: Montalegre espera uma das melhores edições de sempre | AutoSport

Uma nova categoria totalmente elétrica, o melhor Campeonato da Europa de sempre nos Supercars e S1600, um piloto português a discutir o título europeu, e um novo patrocinador principal. As grandes novidades do Lusorecursos World RX of Portugal, que pela primeira vez receberá uma jornada dupla (double header) do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross (a 17 e 18 setembro) foram apresentadas oficialmente, este domingo, no Circuito Internacional de Montalegre.

A sessão aconteceu no último dia de provas do Campeonato de Portugal de Rallycross e Kartcross, que se disputou este fim de semana no traçado barrosão.

Foi a primeira apresentação pública de um evento que promete voltar a colocar Montalegre entre a elite do Ralllycross mundial. O Campeonato do Mundo FIA (World RX), que se estreou oficialmente em Montalegre, em 2014, vai inaugurar, esta época, uma nova era numa das mais populares disciplinas do desporto automóvel.

A categoria-rainha terá em pista os novos e espetaculares RX1e, máquinas com dois motores elétricos – um em cada eixo – e potências de 500kw, o equivalente a 680cv, com um binário de 880 Nm, disponível instantaneamente. Em paralelo, os Supercars com motores de combustão vão manter-se no programa de Montalegre, desta vez integrados no Campeonato da Europa FIA, que tem tido grelhas repletas em 2022.

Outro forte motivo de interesse é a presença de pilotos nacionais a disputar o Campeonato da Europa FIA de RX3 (S1600), onde o piloto português João Ribeiro discute neste momento o título de campeão europeu, após pódios na Hungria e Suécia.

Momentos antes da cerimónia pública de apresentação da prova do Campeonato do Mundo de Rallycross, a organização do evento – a cargo do Clube Automóvel de Vila Real – assinou um acordo com o principal patrocinador da prova, a empresa Lusorecursos.

A sessão no Circuito Internacional de Montalegre começou com a apresentação do vídeo promocional da edição deste ano do evento. Depois do vídeo promocional de 2021, que atingiu quase 300.000 visualizações nas redes sociais do Campeonato do Mundo, do Município e do C.I.M., o vídeo de 2022 mistura o imaginário da famosa Sexta-Feira 13 e a nova era dos veículos elétricos no Mundial.

Para David Teixeira, Vice-presidente da Câmara de Montalegre: “Pela primeira vez estamos a fazer esta sessão de apresentação em Montalegre. É um gosto, para o município de Montalegre, voltar a trazer grandes nomes desta modalidade. É um gosto anunciar que vamos ter os “motores elétricos”. Temos vindo a trabalhar no sentido de dar maior dimensão a este grande evento. Temos conseguido representar Portugal com grande qualidade e com grande afinco. É importante rentabilizar este grande investimento que temos vindo a fazer desde a década de 90. Os carros elétricos serão a “cerejinha no topo do bolo”. Este trabalho que estamos a fazer é coroado com esta parceria que estamos a fazer com o novo promotor. Este é um evento que não é só de Montalegre. É muito mais do que isso.”

Segundo Jorge Almeida, Presidente – Clube Automóvel de Vila Real: “Estamos a falar de uma prova de cariz mundial. É um prazer trabalhar com a autarquia de Montalegre. Digo isto porque é uma autarquia que está sempre disponível, está sempre pronta para solucionar os problemas que vão surgindo. O nosso agradecimento é imenso para a autarquia. O nosso agradecimento, também, para a Lusorecursos pela amabilidade em tornar-se nosso parceiro neste projeto comum. Não ponham a mínima dúvida em como vamos ter um grande espetáculo nos dias 17 e 18 de setembro. Vamos ter, também, o melhor Campeonato da Europa de Supercars.”

Para Ricardo Pinheiro, representante do patrocinador, a Lusorecursos: “O apoio da nossa empresa a este evento tem a ver com a categoria dos elétricos. Como podemos constatar, a mobilidade elétrica é uma realidade. Não é o futuro. É o presente. Montalegre, como tem o recurso do lítio para as baterias dos carros elétricos, faz todo o sentido ter uma prova com carros elétricos para demonstrar que o futuro é o presente. Assim sendo, o presente é a mobilidade elétrica. Neste sentido, o nosso apoio não é só para promover a Lusorecursos como empresa privada, mas também como recurso público, explorável, para garantir o futuro e as gerações futuras, respeitando a natureza e a identidade local das pessoas de Montalegre. Queremos implementar o projeto com as pessoas e as entidades locais, por isso é que estamos aqui presentes. Queremos trabalhar em conjunto. É um gosto enorme estar junto dos barrosões para promover um recurso de futuro.”

Por fim, João Ribeiro, piloto portuguuês no Euro RX3: “É um desporto em crescendo em todo o Mundo. Vai ser uma festa. É um motivo de orgulho representar Portugal por essa Europa fora. É bom sentir o que os outros pilotos sentem por este circuito. É um “puro circuito”. Já tive oportunidade de estar em outras pistas, mas esta é especial. É muito técnica e tem todas as condições necessárias para o Campeonato da Europa. Espero chegar aqui na luta pelo Campeonato da Europa.”