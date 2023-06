World RX Portugal: Guia da prova | AutoSport

A segunda temporada da inovadora era elétrica do FIA Campeonato do Mundo de Rallycross ganha vida

em Montalegre neste fim de semana, com o World RX of Portugal dando as boas-vindas a alguns dos pilotos mais destemidos e carros temíveis do automobilismo para um banquete de entretenimento eletrizante de ponta a ponta.

Montalegre recebeu o primeiro evento do World RX em 2014, e o popular circuito português agora também abre a cortina na décima temporada do campeonato, com inúmeros duelos de porta-com-porta em perspetiva, num desporto que combina o melhor de dois mundos: corridas em circuito e ralis, com um cativante formato frente a frente.

A primeira das dez rondas do calendário apresenta uma série de enredos intrigantes. Tendo conquistado um extraordinário quinto título no Campeonato do Mundo no ano passado, Johan Kristoffersson (Volkswagen Dealerteam BAUHAUS) está à procura de um sexto título em 2023 no seu Volkswagen RX1e para assumir ainda mais a sua reivindicação ao status de ‘Melhor de Todos os Tempos’ – mas o sueco tem uma série de rivais de alto calibre, todos determinados a detê-lo no seu caminho.

O principal é Timmy Hansen (Hansen World RX Team), o piloto que foi vice-campeão atrás de Kristoffersson em cada uma das duas últimas temporadas – perdendo no agonizante último dia de desempate em 2021. Os dois suecos enfrentaram-se em Montalegre em setembro passado e envolveram-se em inúmeras batalhas acirradas na categoria máxima deste desporto – com muitas outras certamente em perspetiva nos próximos meses.

Hansen e o seu companheiro de equipa – também vencedor de vários eventos e irmão mais novo, Kevin

Hansen – irão para a pista em dois Peugeot 208 RX1es cuja decoração passou por uma reformulação “de

volta ao futuro” na pré-época, com a adição de impressionantes detalhes em vermelho em comemoração

aos sucessos anteriores da equipa.

Niclas Grönholm ganhou uma reputação de ‘quase campeão’ nas últimas épocas, terminando em terceiro na classificação de 2021 e 2022 e apenas tendo ficado afastado da luta pelo título em 2019 por causa de um ataque de apendicite. A estrela da Construction Equipment Dealer Team triunfou em Portugal no ano passado e no anterior, pelo que espera completar o “hat-trick” este fim-de-semana.

A colega de equipa do finlandês no CEDT, Klara Andersson, fez história em Montalegre há oito meses ao

tornar-se a primeira mulher a chegar ao pódio na história do rallycross internacional de primeira linha.

Tendo encerrado a temporada de estreia com indiscutivelmente seu melhor desempenho até o momento

em Nürburgring, na Alemanha, em novembro passado, a sueca de 23 anos pretende aproveitar seu

impressionante progresso nesta segunda temporada.

Outro recém-chegado e a estabelecer-se entre os grandes nomes deste desporto em 2022 foi Gustav

Bergström, que subiu a três pódios consecutivos com a Volkswagen Dealerteam BAUHAUS e tem em mira um bom desempenho esta época. Ole Christian Veiby no outro VW, tem, por sua vez, o objetivo sólido de suplantar a sua performance no World RX 2022, após uma recuperação bem-sucedida que rendeu bons resultados em metade das rondas, mesmo tendo tido mais do que a sua quota parte de azar. Guerlain Chicherit, quatro vezes campeão mundial de ski livre, entregou-se a um projeto de paixão pessoal no ano passado ao reviver um ícone do mundo automóvel – o lendário Lancia Delta Integrale – e trazer o clássico hot hatch italiano para os dias atuais na forma do retrofit totalmente elétrico. Chicherit irá competir ao volante do Lancia Delta Evo-e RX, que fez sua estreia no World RX no final da temporada 2022 em Nürburgring e provou ser competitivo logo na estreia.

A equipa francesa alinha com dois Lancias sob a bandeira Special ONE Racing em 2023, com um segundo carro para o compatriota Sébastien Loeb, que retorna após quatro temporadas longe da grelha do RX. Durante sua passagem anterior na série, o nove vezes campeão mundial de rally FIA conquistou duas vitórias e mais 15 aparições no pódio em 36 provas – a terceira melhor taxa de pódios na história do World RX. O recordista do WRC poderá dar luta a Kristoffersson nesta segunda vez?

A completar o plantel, pela ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, e com o SEAT Ibiza RX1e temos o bicampeão do DTM, Timo Scheider – outro retornado ao campeonato e um piloto com experiência elétrica recente no Extreme E. O alemão – um veterano com 42 eventos no World RX – é conhecido como um adversário difícil em pista, e certamente travará lutas ferozes com os seus rivais.