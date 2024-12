World RX: O incrível percurso de Johan Kristoffersson e da sua equipa

Johan Kristoffersson conquistou o título de pilotos do Campeonato do Mundo de Rallycross pela sétima vez, algo sem precedentes na modalidade, depois de mais uma temporada espetacular de drama de alta velocidade em superfícies mistas.

Uma nova Batalha de Tecnologias colocou carros totalmente elétricos e carros com motores de combustão com combustíveis sustentáveis numa luta ‘corpo a corpo’, produzindo corridas emocionantes e levando a batalha pelo título até ao fim de semana final em Turkiye.

Enquanto os seus principais rivais se mantiveram elétricos para 2024, a Kristoffersson Motorsport apresentou um novo Volkswagen Polo KMS 601 RX com motor de combustão. Foi um desafio de engenharia como nenhum outro no rallycross moderno e levou a equipa a níveis de desempenho ainda mais elevados.

No entanto, desta vez, Kristoffersson não teve as coisas à sua maneira. É verdade que venceu as duas corridas de abertura em Holjes, mas Klara Andersson quase conseguiu a sua primeira vitória no World RX na ronda de abertura na Suécia, no seu CD Dealer Team PWR RX1e.

O seu companheiro de equipa, Niclas Gronholm, venceu a terceira ronda na Hungria, Timmy Hansen, o campeão mundial de rallycross de 2019, venceu a quinta ronda na Bélgica e Kevin Hansen venceu a oitava no Peugeot 208 RX1e da Hansen World RX Team em Portugal, pelo que, embora Kristoffersson tenha liderado a classificação dos pilotos durante todo o tempo, teve de lutar arduamente e de forma inteligente por cada ponto e nunca foi, como em anos anteriores, o líder do campeonato.

Esta situação manteve-se ao longo da época, embora a sua capacidade de vencer ou de fazer o impossível no rallycross, manobrando do fundo para a frente numa corrida de cinco voltas, curta, equilibrada, sem nada em cima da mesa, não só tenha dado a Kristoffersson o título, como também lhe tenha garantido, como sete vezes campeão do mundo, a pertença vitalícia ao clube de pilotos de elite do desporto automóvel.

E como se não bastasse, a Kristoffersson Motorsport, pela segunda vez em três anos, concebeu e construiu um carro totalmente novo a partir do zero e garantiu mais um título consecutivo do Campeonato do Mundo de Rallycross por Equipas da FIA. Tendo substituído o seu Volkswagen Polo RX1e totalmente elétrico, com o qual conquistou o título em 2022 e 23, a equipa sueca fundada em 1989 pelo bem-sucedido piloto de rallycross Tommy Kristoffersson, chegou à ronda inaugural na Suécia com um novo Volkswagen Polo KMS 601 RX com motor de combustão sustentável e venceu as duas corridas.

Sob a bandeira da KMS – Horse Powertrain, a equipa sediada em Arvika manteve uma luta renhida na Batalha das Tecnologias com as equipas elétricas Hansen World RX e CE Dealer, mas acabou por sair vencedora graças a uma

graças a uma época extraordinária de velocidade, fiabilidade e proezas de engenharia.

Johan Kristoffersson foi o melhor ‘marcador de pontos’ da equipa graças às suas seis vitórias em corridas, enquanto Ole Christian Veiby mais do que desempenhou o seu papel com a primeira vitória da carreira em corridas World RX e seis outros resultados no pódio, incluindo uma série de três segundos lugares consecutivos. Gustav Bergstr m também marcou pontos para a equipa: “Este ano foi um enorme desafio”, disse Johan Kristoffersson.

“Sabendo que os nossos concorrentes vão continuar a ser elétricos, para nós foi como saltar sem para-quedas e tivemos de trabalhar arduamente para conseguirmos arrancar logo na primeira ronda. Foi um enorme esforço de equipa”, concluiu.

FOTO Red Bull Content Pool