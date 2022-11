World RX: novo Lancia Delta Evo-e RX já se estreou | AutoSport

A GCK Motorsport fez história com o novo Lancia Delta Evo-e RX, carro que entrou este fim de semana no Mundial de Ralicross, pela primeira vez. Este foi um primeiro dia de teste aguardada ansiosamente pelos membros da equipa GCK Motorsport, mas não só, pois só a ‘forma’ do carro faz saltar muitos corações.

Para já a equipa está contente, Guerlain Chicherit fala em boas sensações e a inexistência de dúvidas quanto ao facto do carro ser bem nascido. É verdade que na primeira ‘corrida’, quando Guerlain Chicherit apontava solidamente para um segundo lugar, no início da penúltima volta, a sua corrida parou no muro depois de ter sido empurrado por um Peugeot 208. O dia acabou ali, mas não a satisfação com o trabalho feito. O carro ficou algo danificado, mas deve regressar à pista amanhã.