World RX Noruega: Mais um triunfo para Johan Kristoffersson | AutoSport

Num fim de semana em que os ânimos se exaltaram dentro e fora da pista, Johan Kristoffersson teve uma prestação fria no Inferno e venceu o World RX da Noruega.

Kristoffersson esteve tão imperturbável como intocável no ondulante circuito de Lånkebanen, mantendo o seu registo impecável na SuperPole antes de marcar o ritmo nas quatro mangas e depois dominar tanto a sua meia-final como a importante final, para somar a sua 37ª vitória da carreira na 100ª ronda do Campeonato do Mundo de Rallycross.

Com esta vitória, o pentacampeão do mundo alcançou a segunda pontuação máxima consecutiva ao volante do seu Volkswagen RX1e, aumentando a sua vantagem no topo da classificação para 13 pontos, enquanto persegue o sexto título de Pilotos: “Fomos a Montalegre e fomos rápidos e agora viemos para aqui, para um tipo de pista muito diferente, e fomos novamente rápidos, por isso são dias felizes”, refletiu Kristoffersson. “Temos uma equipa fantástica que construiu um carro muito bom, no qual me sinto muito confortável, e a sensação é ótima.

“Tem sido um desafio aqui, com as condições da pista a mudarem constantemente e, na verdade, a tornarem-se bastante difíceis em alguns sítios, e eu ‘joguei’ com inteligência e tentei não me envolver em muitos incidentes.

O pelotão está cada vez mais equilibrado e há sempre pormenores a trabalhar. Agora, estamos a olhar para Höljes. Conduzir lá com estes novos carros elétricos vai ser muito divertido!”

Se o caminho do sueco até ao degrau mais alto do pódio foi relativamente sereno, atrás dele a corrida foi tudo menos isso, com uma batalha brutal pela honra de terminar como o “melhor dos últimos”. Em última análise, foi Niclas Grönholm quem prevaleceu nessa luta em particular, com o finlandês a garantir o segundo lugar para a Equipa do Concessionário CE da Volvo Construction Equipment – juntando-se ao pódio conquistado no evento português.

Apenas na sua segunda participação na era elétrica do World RX, o duplo campeão do DTM, Timo Scheider, subiu à tribuna pela primeira vez em quase três anos, com um bom desempenho ao volante do SEAT Ibiza RX1e da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, mostrando uma nítida melhoria de forma em comparação com Montalegre.

Klara Andersson recebeu a bandeira axadrezada em quarto lugar, replicando o resultado que alcançou na sua impressionante estreia no World RX em Hell, no verão passado. A sueca teve de recuperar de um início difícil no domingo, quando problemas técnicos a impediram de correr de manhã.

O herói da casa, Ole Christian Veiby, terminou em quinto lugar na estrada para a Volkswagen Dealerteam Bauhaus, mas foi posteriormente desqualificado do resultado da final depois de o seu carro não ter passado nos controlos de peso após a corrida. No fim de semana do seu 27º aniversário, o norueguês foi também desclassificado da quarta manga, na sequência de uma colisão com Timmy Hansen, que fez o Peugeot 208 RX1e do sueco parar depois de bater numa lomba. O impacto deixou o campeão do mundo de 2019 de fora do resto do evento, levando a um confronto furioso entre os dois após a corrida.

O nove vezes Campeão do Mundo de Ralis da FIA, Sébastien Loeb, completou os finalistas no seu Lancia Delta Evo-e RX da Special ONE Racing, enquanto Kevin Hansen abandonou os procedimentos na fase semi-final depois de ter furado numa colisão com Kristoffersson na Curva 1, agravando um dia miserável para a Hansen World RX Team.

No Campeonato FIA RX2e de apoio, Isak Sjökvist começou o seu desafio pelo título de forma perfeita, com uma vitória na primeira corrida pela equipa júnior #YellowSquad da Hansen Motorsport. O sueco bateu o compatriota Nils Andersson no degrau mais alto do pódio por pouco mais de meio segundo, com Mikaela Åhlin-Kottulinsky a conseguir um excelente terceiro lugar na sua estreia na competição, ao rivalizar com os habituais concorrentes em termos de ritmo.

Sivert Svardal descreveu a sua vitória na Euro RX1 como “o melhor dia da sua vida”, depois de ter conseguido segurar o atual campeão Anton Marklund por uma margem mínima, mantendo-se fiel a um dia de ação em pista. Mandie August obteve um quarto lugar, o melhor da sua carreira. Nils Volland foi igualmente um vencedor pela primeira vez na Euro RX3, liderando a Volland Racing com um dois-três.

A época prossegue a 1 e 2 de julho com mais uma prova completa em Höljes, na Suécia – o lendário “Fim-de-Semana Mágico” do rallycross – com World RX, RX2e, Euro RX1 e Euro RX3.

Classificação