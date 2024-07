World RX na Hungria: Niclas Grönholm vence no caos

Niclas Grönholm, filho de Marcus Gronholm, saiu vencedor de uma grande luta, depois de uma contundente final do Campeonato do Mundo de Rallycross no primeiro dia de ação em Nyirád, na Hungria, hoje (27 de julho), quando Kevin Hansen e Johan Kristoffersson se desentenderam dramaticamente na primeira curva.

Num dia de calor abrasador no “Caldeirão Vermelho” do rallycross – assim chamado devido à cor caraterística das suas secções em terra, tendo sido construído no local de uma pedreira de bauxite desativada – as corridas mantiveram o grande e entusiasta público entretido desde a primeira luz verde até à bandeira axadrezada final.

Quando a “Batalha das Tecnologias” recomeçou, depois de um sensacional arranque de temporada na Suécia há três semanas, a vantagem foi de Kevin Hansen no seu Peugeot 208 RX1e elétrico no final das mangas, com o ás da Hansen World RX Team a manter uma folha completamente limpa. Os seus adversários mais próximos foram o surpreendente René Münnich e o herói da casa Janko Wieszt, ambos em carros com motores de combustão com combustível sustentável e o último a fazer a sua estreia no World RX.

O líder do campeonato, Kristoffersson, ficou incarateristicamente no sexto lugar, depois de ter dominado a primeira corrida de qualificação e ter sido forçado a abandonar a seguinte devido a um problema técnico. No entanto, não é por acaso que o sueco é hexacampeão do mundo e, posteriormente, sobreviveu a um acidente na primeira curva da meia-final, antes de ultrapassar Grönholm após as voltas de joker – os dois rodaram brevemente lado a lado – para garantir um lugar na primeira linha da grelha para a final.

Ao seu lado, na pole position, estava Hansen, o líder do pelotão, mas foi Kristoffersson quem conseguiu o melhor arranque com o seu Volkswagen Polo KMS 601 RX de combustão interna e, como nenhum dos dois estava disposto a ceder quando o pelotão entrou na Curva 1 pela primeira vez, o contacto foi inevitável, fazendo com que ambos os carros fossem parar às barreiras.

Hansen ficou preso no local e foi mais tarde desqualificado, enquanto Kristoffersson conseguiu continuar, mas com a suspensão danificada. Imediatamente a seguir ao seu encontro, Grönholm e Timmy Hansen, no outro Peugeot, chocaram de forma semelhante na Curva 2, fazendo com que o sueco fizesse um pião – e elevando o finlandês a uma liderança que não iria abandonar.

Grönholm acabou por receber a bandeira axadrezada com mais de cinco segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa de Kristoffersson, Ole Christian Veiby, enquanto o astro da CE Dealer Team by Volvo Construction Equipment celebrava o oitavo triunfo da sua carreira – o primeiro com energia elétrica na nova era de tecnologia dupla do World RX.

“Foi um dia de altos e baixos, mas estou feliz por terminar no topo quando é importante”, refletiu Grönholm. “Esta pista não é fácil de conduzir, mas é muito fixe – sem dúvida uma boa adição ao calendário. Tem sido um bom início de época em geral – é bastante claro que demos um passo em frente. Houve muito trabalho árduo desde 2022 e, lenta mas seguramente, estamos a chegar onde queremos estar.”

O recente pai, Veiby, atravessou a carnificina das primeiras curvas para garantir o segundo lugar com o seu VW, com Wieszt a fazer as delícias dos milhares de fãs na pista ao chegar à tribuna em terceiro, à frente dos atrasados Timmy Hansen e Kristoffersson.

Klara Andersson mostrou uma forte velocidade no segundo carro da CE Dealer Team – vencendo a segunda corrida da segunda bateria após o infortúnio de Kristoffersson – mas a estrela de Höljes ficou sem sorte na fase semifinal quando bateu no muro na corrida joker.

O atual campeão Nils Andersson lidera a tabela na RX2e, com Yury Belevskiy a liderar na Euro RX1 e Dominik Senegacnik a comandar na Euro RX3.

A ação em Nyirád continua domingo, 28 de julho) com as restantes mangas, meias-finais e finais das séries de apoio e a quarta ronda da campanha do World RX 2024.

RESULTADOS WORLD RX