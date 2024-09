World RX/Mundial de Ralicross/sábado: mais um triunfo de Kristoffersson a caminho do sétimo…

Johan Kristoffersson deu mais um passo em direção ao sétimo título mundial com uma vitória espetacular na prova de sábado disputada hoje em Montalegre.

Depois de terminar a sua meia-final no segundo lugar com danos significativos na suspensão traseira do seu Volkswagen Polo 601 RX, havia muitas dúvidas sobre se o sueco conseguiria ter o carro preparado a tempo para alinhar na Final. Mas graças a um esforço hercúleo da sua equipa de assistência KMS, o sueco conseguiu colocar o seu Volkswagen Polo in extremis na grelha de partida para participar na Final de sábado, onde ocupava a posição 3 na segunda linha da grelha, lado a lado com o seu colega de equipa Ole Christian Veiby.

Da primeira linha da grelha partiam os vencedores das Meias-finais, respetivamente Niclas Gronholm com o PWR e Kevin Hansen com o Peugeot 208, numa boa exibição neste dia de sábado de parte a parte, com ambos a mostrarem que os Supercar elétricos podem fazer frente Supercar a combustão neste circuito de Montalegre, contando também com o fator altitude a seu favor (o circuito está localizado na Serra do Larouco, a 1050 metros de altitude), que afeta a disponibilidade da potência dos motores Turbo a gasolina.

No arranque ao sinal verde, Gronholm foi o mais rápido na reação ao semáforo e saltou para a frente tendo liderado durante as primeiras voltas, mas um Kristoffersson inspirado e completamente ao ataque acabou por ir ganhando tempo paulatinamente ao finlandês, acabando por ser decisiva a volta Joker-Lap onde o sueco do Volkswagen conseguiu ser quase 4 décimos de segundo mais rápido que Gronholm, passando para a liderança no limite e acabando por vencer.

A prova ficou marcada por um acidente dramático de Timmy Hansen na entrada da reta da meta para a segunda volta. Hansen saiu largo demais e bateu na barreira de pneus a alta velocidade, entrando em pião. O sueco acabou por conseguir sair do carro ileso quando a Final terminou, em mais uma prova madrasta para o Team Hansen, que nunca venceu no Mundial em Montalegre. O seu mano, Kevin Hansen, acabou por ocupar o último lugar do pódio, na frente do norueguês Ole Christian Veiby.

Amanhã a ação estará de regresso ao Circuito Internacional de Montalegre a partir das 08h15m com o Warm-up e as mangas a iniciarem-se às 09h10m da manhã.

World RX Montalegre– Final Sábado

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo 601 RX 5 voltas

Niclas GRONHOLM (FIN) –PWR RX1e +0.398s Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e + 2.895s Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo 601 RX + 5.654s René MUNNICH (ALE) – Seat Ibiza RX +12.374s

DNF Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e

Volta mais rápida: Niclas Gronholm – 41.335s

Foto: RedBull/FIA World Rallycross

Duarte Mesquita