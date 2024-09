World RX/Mundial de Ralicross/Montalegre domingo: Kevin Hansen faz história

Kevin Hansen fez história em Montalegre ao conseguir a primeira vitória da equipa Team Hansen em Montalegre, desde que este circuito recebe provas do Campeonato da Europa e Mundial de Ralicross.

Nunca Kevin Hansen, Timmy Hansen, nem o seu pai, Kenneth Hansen, tinham vencido no circuito barrosão em provas da categoria rainha dos Europeu e Mundial de Ralicross.

Foi uma vitória épica e suada do mais jovem do clã Hansen, que teve de se defender com armas e dentes de um Johan Kristoffersson que vendeu caro a sua derrota.

Ocupando o lugar da pole position, ojovem sueco do Peugeot 208 RXIe elétrico explorou uma estratégia inicial daJoker depois de um arranque onde não esteve tão bem e se viu ultrapassado no final da reta da meta pelo seu colega de equipa Timmy Hansen e também pelo Volkswagen Polo 601 RX de Ole Christian Veiby. Estes acabaram por se digladiar numa luta pela liderança, trocando duas vezes de posição e levando ao rubro os espetadores que encheram as bancadas. O vencedor de sábado, Johan Kristoffersson, não teve a melhor estratégia de Joker lap e caiu para trás do Peugeot de Kevin Hansen quando efetuou a sua passagem pelo percurso extra do circuito.

Kristoffersson tentou ainda de todas as formas atacar Kevin Hansen, mas este nunca abriu a porta, defendendo-se de forma gigante e acabando por vencer e fazer história para a equipa da sua família. O sueco do Volkswagen Polo ficou no 2º lugar, mas sai de Montalegre mais perto de ser Campeão, enquanto Timmy Hansen completou a festa do Team Hansen no pódio com o terceiro lugar final.

World RX Montalegre – Final Domingo

Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e 2. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo 601 RX +0.271s Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e +2.045s Klara ANDERSSON (SWE) – PWR RX1e +7.447s Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo 601 RX + 26.272s

DNF Niclas GRONHOLM (FIN) – PWR RX1e

Volta mais rápida: Johan Kristoffersson (Volkswagen) – 41.332s

Foto: ZOOM MootorSport/Mário Cardoso

Duarte Mesquita