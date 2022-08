World RX, Mundial de Ralicross em Montalegre foi apresentado | AutoSport

Os dados estão lançados, foi no emblemático cenário da Casa da Música que se deu a apresentação oficial da prova portuguesa do FIA World RX, que regressa a Montalegre nos dias 17 e 18 de setembro. Como novidades, a nova era elétrica do Mundial, a introdução de uma nova Joker Lap no circuito e a projeção internacional do evento.

Pela primeira vez, a praça exterior da Casa da Música recebeu a apresentação de uma prova de um Campeonato do Mundo de automobilismo, o FIA World RX. Esta terça-feira, foram oficialmente reveladas as grandes novidades do Lusorecursos World RX of Portugal, que deverá levar mais de 20 mil espectadores (ibéricos) ao Circuito Internacional de Montalegre, no fim de semana de 17 e 18 de setembro.

Presentes estiveram, entre outros, David Teixeira (vice-presidente do Município de Montalegre), Luís Pedro Martins (presidente Turismo Porto e Norte), Ni Amorim (presidente da FPAK), Arne Dirks (diretor-executivo do FIA World RX), Jorge Almeida (presidente do CAVR), Ricardo Pinheiro (CEO da Lusorecursos), Filipe Albuquerque (embaixador do evento) e João Ribeiro (piloto que luta pelo título de campeão da Europa).

A principal novidade passa pela estreia em solo português dos novos carros da categoria-rainha do Mundial, máquinas com dois motores elétricos – um em cada eixo – e potências de 500 kw, o equivalente a 680 cv, com um binário de 880 Nm, disponível instantaneamente. Para já, estão confirmados oito carros da nova categoria, que se estreou há pouco mais de duas semanas, na Noruega.

A pista de Montalegre vai também estrear uma nova Joker Lap (em piso de terra), que promete reforçar a incerteza e emoção das corridas, e terá ainda uma Zona VIP (designada VIP Village), com catering, simuladores RX e outras comodidades exclusivas.

A FIA e o World RX divulgaram a lista de inscritos onde se destaca o recorde de 11 pilotos portugueses que vão disputar o evento, integrados no Campeonato da Europa de RX1 (Supercars) e RX3 (S1600), incluindo o pluri campeão nacional João Ribeiro, que vai chegar a Montalegre na disputa pelo título europeu dos carros de duas rodas motrizes.

Além de João Ribeiro (Audi A1) estarão presentes Nuno Araújo (Audi A1), Jorge Machado (Citroën C2), Rogério Sousa (Ford Fiesta), Tiago Ferreira (Peugeot 208), António Sousa (Peugeot 208), Joaquim Machado (Peugeot 208), Leonel Sampaio (Skoda Fabia) e Sérgio Dias (Renault Twingo), todos no Euro RX3, e Mário Barbosa (Citroën DS3) e José Oliveira, no Euro RX1.

Outra novidade apresentada em Montalegre é a prova corridas virtuais, organizada em parceria com o Campeonato de Portugal de e-Sports, que terá eliminatórias entre 8 e 11 de setembro. Os melhores pilotos nos simuladores de Rallycross terão depois uma Final no evento de Montalegre, com os três primeiros classificados a subirem ao pódio do World RX.

O plano de responsabilidade ambiental do Circuito Internacional de Montalegre foi também apresentado na Casa da Música, com a organização portuguesa a implementar um conjunto de medidas de poupança de água, redução das emissões de CO2 e utilização de energias renováveis, apontando à certificação ambiental por parte da FIA.

A projeção internacional do evento de Montalegre também foi destacada pelos responsáveis da autarquia e do Turismo Porto e Norte, que reforçaram a necessidade de apoios por parte do Turismo de Portugal para os grandes eventos nacionais de automobilismo.

Em direto:

David Teixeira (vice-presidente do Município de Montalegre)

“Apresentar um dos grandes eventos de Montalegre e da região do Barroso na Casa da Música é motivo de orgulho e uma janela de promoção para o país e para o mundo. Apostámos no Mundial de Rallycross desde a primeira hora e este tornou-se um evento luso-galaico, porque recebemos sempre milhares de adeptos vindos de Espanha. Esperemos que este ano isso volte a acontecer, porque temos um espetáculo que combina a emoção do Ralicross com a mobilidade sustentável, com os novos carros elétricos.”

Luís Pedro Martins (presidente Turismo Porto e Norte)

“O Mundial de Ralicross em Montalegre, tal como o Rali de Portugal, ou o Circuito de Vila Real são eventos que devem ser apoiados pelo Turismo de Portugal, pelo impacto real de promoção do país através do desporto. Todos os anos, temos milhares de pessoas a verem as corridas de Montalegre in loco, com o retorno direto que isso acarreta para o concelho, para a região e para o país. Mas convém lembrar também que este evento é transmitido para mais de 60 países, além do alcance significativo nos meios digitais.”

Ni Amorim (presidente FPAK)

“Para a FPAK continua a ser muito recompensador ver o prestígio do nosso país entre os grandes campeonatos da FIA. O Mundial de Ralicross em Montalegre já é um símbolo do desporto automóvel em Portugal e dou os parabéns ao Município e ao Clube Automóvel de Vila Real, pelo investimento, pela dedicação e pela projeção que, ano após ano, dão ao país através desta prova.”