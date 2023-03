World RX: Mundial de Ralicross arranca em Portugal, Montalegre… | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA aprovou a alteração do calendário de 2023 do Campeonato do Mundo de Ralicross, que começará em Portugal e no Circuito Internacional de Montalegre, nos dias 3 e 4 de junho. Mudança promete reforçar o número de inscritos e o espetáculo na pista portuguesa, que este ano celebra o seu 25.º aniversário. A temporada de ralicross, começa na Hungria, em abril com o início do Euro RX…

O Circuito Internacional de Montalegre vai receber o Campeonato do Mundo FIA de Ralicross pela oitava vez na História, abrindo, desta feita, o calendário do Mundial, nos próximos dias 3 e 4 de junho. É o regresso do evento português à posição de primeira prova do FIA World RX, que deteve durante vários anos (assim como no Campeonato da Europa).

A etapa portuguesa, uma das mais emblemáticas do Mundial, estava inicialmente agendada para o final de agosto, mas o promotor do World RX e a FIA solicitaram a alteração da data para o início de junho, com a respetiva concordância do Município de Montalegre (entidade promotora do evento), do Clube Automóvel de Vila Real (organizador desportivo) e da FPAK.

Além de abrir o Campeonato do Mundo, o circuito barrosão será também o palco do teste oficial de pré-temporada, que trará a Portugal todas as equipas e pilotos do FIA World RX, uma semana antes da prova. Além de contar com as estrelas do Campeonato do Mundo, o evento de Montalegre também voltará a ter os populares Campeonatos da Europa de RX1 (Supercars) e RX3 (Super1600), que mantêm as espetaculares máquinas com motores de combustão interna. Também confirmado está o regresso dos Kartcross, como prova de suporte.

“Montalegre continua entre a elite mundial dos eventos de Ralicross e é particularmente positivo abrirmos a nova temporada, numa altura em que o nosso circuito celebra 25 anos de atividade”, referiu Fátima Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Montalegre. “Queremos voltar a ter milhares de pessoas em Montalegre no fim de semana de 3 e 4 de junho, num evento que é verdadeiramente ibérico, pois temos sempre muitos adeptos espanhóis no nosso circuito, além de toda a visibilidade internacional que o FIA World RX acarreta. Toda a ‘caravana’ de equipas, pilotos e organização do campeonato estarão em Montalegre uma semana mais cedo do que o habitual, para o teste oficial, o que é sempre um estímulo importante para o nosso território. Há condições para que esta seja uma das melhores provas do Mundial em Montalegre nos últimos anos”, afirmou a responsável do Município.

O novo calendário vai passar por três continentes, Europa, África e Ásia. A época abre no final de abril, na Hungria, numa prova que pontua para o Campeonato da Europa (RX1 e RX3) e que antecede o arranque do Mundial, em Portugal. Históricas pistas europeias, como Lydden Hill (Reino Unido), Mettet (Bélgica) e Estering (Alemanha) estão de regresso ao Mundial, assim como a popular prova na Cidade do Cabo, na África do Sul, a 7 e 8 de outubro. Um mês depois, o Mundial termina na Ásia, num evento que será brevemente anunciado.

Calendário FIA World RX 2023

Abril 29-30 Euro RX1/RX3 Euro RX of Hungary, Nyirád

Junho 3-4 Ronda 1 World RX of Portugal, Montalegre

Junho 17-18 Ronda 2 World RX of Norway, Hell

Julho 1-2 Ronda 3 World RX of Sweden, Höljes

Julho 22-23 Ronda 4 World RX of United Kingdom, Lydden Hill *

Agosto 5-6 Ronda 5 World RX of Benelux, Mettet *

Agosto 19-20 Ronda 6 World RX of Germany, Estering

Outubro 7-8 Rondas 7/8 World RX of South Africa, Cape Town *

Novembro 11-12 Rondas 9/10 (a anunciar), Ásia *

*Sujeito a homologação da pista