World RX, Montalegre: Triunfo imperial de Johan Kristoffersson | AutoSport

Johan Kristoffersson (Volkswagen Dealerteam Bauhaus) triunfou pela quarta vez no Circuito Internacional de Montalegre, palco da primeira prova do Campeonato do Mundo FIA de Rallycross e organizada pelo Município de Montalegre e pelo Clube Automóvel de Vila Real por passaram 150.000 pessoas. Kevin Hansen (Hansen WRX Team) e Niclas Grönholm (CE Dealer Team) completaram o pódio.

Depois de ter sido o mais rápido na sessão de SuperPole, apesar de reconhecer que não foi uma volta perfeita, o piloto sueco repetiu o desempenho na primeira Heat, que venceu por uma fração de três segundos, antes de fazer a dobradinha na segunda Heat para obter a pontuação máxima no primeiro dia do Montalegre World RX of Portugal. Assim, Kristofferson arrancou da pole position para a Final e controlou sempre a concorrência para chegar à sua quarta vitória em Montalegre, depois dos triunfos em 2015, 2018 e 2022. O seu compatriota Kevin Hansen colocou o Peugeot 208 no lugar de ‘melhor dos outros’, batendo o finlandês Niclas Grönholm, com o PWR da CE Dealer Team.

Ole Christian Veiby, companheiro de equipa de Kristofferson, ficou às portas do pódio, na frente da sueca Klara Andersson (CE Dealer Team) e de Loeb (Special ONE Racing), que no sábado tinha ganho a sua primeira corrida com o Lancia Delta EVO-e.

CLASSIFICAÇÃO COMPLETA, AQUI.

Foto: Ricardo Soares/OMS Rallyphotos