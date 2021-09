World RX: Montalegre recebe Mundial a 16 e 17 Outubro | AutoSport

Por Duarte Mesquita

A prova portuguesa pontuável para o Mundial de Ralicross 2021 será reagendada para o fim-

de-semana de 16 e 17 de Outubro, uma antecipação de uma semana face à data original.

Este ajuste, que será oficializado pela FIA e pelo promotor na próxima semana, resulta de uma

necessidade de ultima hora que a nova série Extreme E teve de levar a cabo no seu calendário, com

a organização de uma prova na Sardenha para o fim-de-semana de 23 e 24, em substituição de uma

visita ao Brasil.

Como existe conflito de interesses entre os dois campeonatos, pelo facto de Johan Kristoffersson,

Timmy Hansen, Kevin Hansen e Timo Scheider estarem a participar nas duas competições, as

conversas entre as diferentes partes resultaram neste pequeno ajuste da data da ronda portuguesa.

Entretanto o público já pode adquirir online os bilhetes para poder assistir ao vivo à despedida dos

Supercar a combustão do Campeonato Mundial, sendo a atual expectativa da organização poder

receber 75% da lotação total das bancadas (bilheteira online em https://montalegre.bol.pt/).

O Circuito Internacional de Montalegre receberá assim em meados de Outubro a penúltima prova

do Mundial de Ralicross 2021 e a última e decisiva prova do Europeu de Ralicross Super1600 (Euro

RX3), devendo ser também adicionada uma prova extra (Kartcross) ao programa do fim-de-semana

que marcará o regresso da alta roda internacional do Ralicross ao nosso país.