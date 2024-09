World RX, Montalegre: A Batalha chega a Montalegre

Por Duarte Mesquita

O Campeonato Mundial FIA de Ralicross prossegue este fim-de-semana no Circuito Internacional de Montalegre, pista que batizou a primeira prova da história do Mundial há dez anos e que se preparou com pompa e circunstância para receber a Batalha das Tecnologias, o novo conceito introduzido este ano pela FIA no Campeonato, em que Supercars elétricos e Supercars equipados com motor de combustão interna lutam pelo título mundial.

Localizado na Serra do Larouco, terceira maior elevação de Portugal Continental com 1535 metros de altitude, o Circuito de Montalegre celebra este ano o seu 25º aniversário e recebe as estrelas do Mundial pela nona vez na sua história. Sendo um traçado puro de Ralicross, com uma verdadeira secção em piso de terra batida, tem também a reta principal mais longa de todas as pistas que fazem parte do calendário e uma Joker-lap muito técnica, que não perdoa erros nem hesitações. Esta é sem dúvida uma pista para “pilotos” e é também uma das pistas preferidas de Johan Kristoffersson, onde já venceu por quatro vezes no passado. O sueco está na .contenda por um sétimo título mundial, lidera confortavelmente o campeonato deste ano e é naturalmente um dos favoritos à vitória em Montalegre.

O adversário que tem estado mais próximo de Kristoffersson é precisamente o seu companheiro de equipa na KMS, o norueguês Ole Christian Veiby. O ex-piloto do WRC chega a Montalegre após 5 pódios consecutivos, mas ainda à procura da sua primeira vitória no Mundial. Kevin Hansen tem sido o melhor dos que tripulam os Supercars elétricos, com o seu irmão Timmy Hansen 1 ponto atrás no campeonato e ambos irão certamente fazer a vida difícil a Kristoffersson e Veiby. Os manos Hansen são especialistas em jogar muito bem em equipa e poderão voltar a executar na perfeição uma tática conjunta, como aconteceu na última vitória obtida por Timmy Hansen na ronda anterior disputada na Bélgica.

Além de Kristoffersson e Timmy Hansen, também Niclas Gronholm já venceu este ano. O finlandês da CE Dealer Team confessa-se um apreciador das características do traçado barrosão, onde já venceu em 2021 e 2022, e sem pressão em cima de si (está atrasado no campeonato onde é 5º classificado) será um dos mais rápidos em pista e a poder entrar na luta pela vitória. A sua companheira de equipa é novamente a sueca Klara Andersson, que procura alcançar novo pódio em Montalegre.

João Ribeiro na finalíssima europeia

O alemão René Münnich, com um Seat Ibiza RX, e o francês Anthony Pelfrene, aos comandos de um Peugeot 208 WRX, completam a lista de inscritos para a dupla prova do World RX. Além do Mundial, Montalegre irá também ser palco da última prova pontuável para as categorias de suporte, o Europeu de Ralicross RX1 e RX3 e ainda a copa elétrica RX2e, que coroarão os seus campeões neste fim de semana.

No Euro RX1 o britânico Patrick O’Donovan (Peugeot 208 WRX) tem dominado a seu bel-prazer, mas não pode relaxar, pois Yury Belevskiy (Audi S1 quattro) continua bem próximo de si. Nesta prova teremos o aliciante extra de seguir a prestação de José Oliveira, o Campeão de Portugal Supercars de 2022, com o competitivo Peugeot 208 WRX ex-Hansen e de César Pereira, que irá continuar a sua evolução aos comandos do potente Ford Fiesta ST 4WD.

O interesse será ainda maior na prova do Euro RX3, com o nosso herói nacional João Ribeiro (Audi A1 S1600) a chegar a Montalegre a somente 1 ponto de distância do alemão Nils Volland (Audi A1 S1600). O piloto de Baltar irá correr em casa frente ao público português e promete dar o máximo para conquistar o título europeu. Além de João Ribeiro, teremos mais 8 pilotos portugueses em pista, com destaque para a presença de André Sousa (Audi A1 S1600), que está a competir no Europeu este ano, com legítimas aspirações de subir ao pódio final no campeonato, onde se encontra a 10 pontos apenas do atual terceiro classificado Dominik Senegacnik (Skoda Fabia S1600). Também Jorge Machado, o atual Campeão Nacional Super1600, irá estar presente com o seu novo Peugeot 208 S1600 de última geração que tem evoluído este ano nas pistas nacionais. Quanto à série monomarca RX2e, o duelo será intenso entre os suecos Nils Andersson e Isak Sjökvist pela glória final, notando-se a participação de 2 wildcard portugueses, Sérgio Dias e Gustavo Henriques.

É efetivamente um cartaz bem recheado e apimentado que se apresenta em Montalegre neste fim-de-semana, prometendo doses intensas de pura adrenalina para quem se deslocar até às simpáticas terras do Barroso.

Fotos @World / Red Bull Content Pool