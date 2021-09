World RX Letónia: Finalmente Kristoffersson! | AutoSport

O detentor do título mundial Johan Kristofferssonlevou a melhor em Riga, na Letónia, a primeira vitória do sueco aos comandos do Audi S1 quattro. O vencedor de sábado foi Niclas Grönholm(Hyundai i20) e ambos se aproximam de Timmy Hansen (Peugeot 208 WRX) no campeonato. Mattias Ekstrom regressou à competição, agora com o Seat Ibiza da Münnich Motorsport mas falhou o objetivo de chegar ao pódio.

Desde 2017 que Johan Kristoffersson não passava quatro provas consecutivas sem vencer no Campeonato Mundial de Ralicross. A prova de Riga, a par da de Nürburgring, pontua duplamente para o campeonato, com dois dias competitivos, um no sábado e outro no domingo. E finalmente Kristoffersson colocou um ponto final à malapata que o estava a apoquentar nesta temporada, mas só mesmo no domingo é que o sueco voltou a esboçar um sorriso no final do dia competitivo. Sem sorte nas três primeiras provas da temporada, a maré de azar de Kristoffersson voltou a aparecer no sábado depois de um polémico toque com Gronholm na Final. Mas vinte quatro horas depois, o sueco sacudiu de uma vez por todas a maré negra para trás com uma vitória sem espinhas.





Corrida 1 –A primeira de Gronholm

Nos eventos que pontam de forma dupla para o campeonato, o programa competitivo inclui 3 qualificações em vez das habituais 4. No primeiro dia o atual campeão Johan Kristoffersson estava no topo da classificação intermédia depois de ter estabelecido o tempo mais rápido na Q1 e por duas vezes ter sido o segundo mais rápido na Q2 e Q3. Niclas Grönholm era o segundo dessa classificação, sendo o mais rápido na Q3, imediatamente à frente de Mattias Ekström, que mostrava uma adaptação rápida ao Seat Ibiza da Münnich Motorsport, conseguindo o melhor tempo na Q2. Na Meia-final 1, Kristoffersson passa para a frente com Timmy Hansen a ser o segundo, após um excelente arranque a conseguir roubar a posição a Ekström. Kristoffersson ditava o ritmo com Timmy Hansen a acompanhar o seu compatriota, enquanto Ekström rapidamente perdia o comboio devido a um furo e era ultrapassado por KrisztiánSzabó (Hyundai i20). Após as seis voltas, Kristoffersson confirmava o primeiro lugar na frente de Timmy Hansen e de Szabó.Já na segunda Meia-final, Grönholm consegue a melhor resposta ao sinal verde, com Timo Scheider (Seat Ibiza) a ser o segundo na frente de Juha Rytkönen (Ford Fiesta RS). Mais atrás Kevin Hansen (Peugeot 208 WRX) e Kevin Abbring (Renault Mégane) dedicidam apostar por efetuar a Joker-lap logo na volta inicial. Com as passagens pela Joker por Scheider na volta três e Gronholm na volta seguinte, ambos conseguiam manter os dois primeiros lugares na corrida. A ação esteve mais atrás com uma boa ultrapassagem de Kevin Hansen a Rytkönen, garantindo assim o último lugar de entrada para a Final de sábado. Na primeira Final do fim-de-semana, era Kristoffersson quem estava na pole com Grönholm a ser o outro titular da primeira linha. No circuito de Rigaas duas primeiras curvas (uma esquerda-direita com pouco espaço para segundas trajetórias alternativas à principal) são ainda mais decisivas do que o habitual para o resto da corrida e ambos sabiam disso. Com um arranque praticamente similar, Kristoffersson e Grönholm acabaram por se aproximar em direção à mesma linha da trajetória e o contato entre os dois foi inevitável. O toque prejudicou mais Kristoffersson que Grönholm, com o sueco a fazer umpião completo no Audi e a ficar para trás, no que foi considerado um incidente normal de corrida pelo Colégio de Comissários Desportivos. O finlandês controlou bem o Hyundai e conseguiu mesmo ficar na liderança da Final,na frente de Scheider, Szabó e dos irmãos Hansen. Scheider acabaria por desistir devido a problemas elétricos no Seat e o pódio ficava em aberto. Numa pista considerada como das mais difíceis para se poder ultrapassar, acabou por ser a evolução das diferentes estratégias de Joker-lap de Szabó e dos manos Hansen a ser o interesse principal. Os dois irmãos suecos foram mais fortes e acabaram por acompanhar Grönholm no pódio, que vencia assim a sua primeira prova da temporada 2021.



Corrida 2 – Kristoffersson intocável

Apesar de não ter conseguido liderar a tabela dos tempos mais rápidos em nenhuma das Qualificações no domingo, Kristoffersson esteve sempre lá em cima e muito perto desse melhor tempo, garantindo a segunda posição na classificação intermédia e com isso, a pole position para a segunda das Meias-finais do dia, que liderou do início ao fim sem ser minimamente incomodado. Alinhando novamente ao lado de Grönholmna primeira linha da grelha para a Final, Kristoffersson teve desta feita um arranque ligeiramente mais rápido que o finlandês e optou por enfrentar a batalha da primeira curva do lado de fora para assumir uma liderança que nunca mais perderia até à bandeira de xadrez. Mais atrás Gronholm teve também uma prova sem erros e fazia segundo, com o grande interesse a ser a decisão do terceiro lugar entre Ekström e Timmy Hansen. O sueco do Seat foi o primeiro a efetuar a Joker-lap na volta 4, seguido por Grönholm na volta seguinte e finalmente Kristoffersson e Timmy Hansen na volta final. Foram decisivas as voltas mais rápidas de Hansen na segunda parte da corrida para este conseguir suplantar Ekström na estratégia e fechar assim o pódio. Este resultado marcou o 25º triunfo da carreira da estrela da EKS e é uma prova de demonstração de competitividade de Kristoffersson, garantidamente temos de contar com ele a lutar até ao fim pela renovação do título mundial, estando agora a apenas 20 pontos de distância do seu rival e líder da tabela de pontos, Timmy Hansen.O Mundial de Ralicross regressa dentro de três semanas em Spa-Francorchamps na Bélgica, uma semana antes da ansiada visita a Montalegre, a 16 e 17 de Outubro.



Por Duarte MesquitaClassificação

FINAL SUPERCAR LETONIA 1

Cl Piloto Carro Tempo

1º Niclas Gronholm Hyundai i20 N RX 6 voltas em 4m59,350s

2º Timmy Hansen Peugeot 208 WRX a 4,641s

3º Kevin Hansen Peugeot 208 WRX a 6,034s

4º Krisztián Szabó Hyundai i20 N RX a 7,209s

5º Johan Kristoffersson Audi S1 quattro a 1 volta

6º Timo Scheider Seat Ibiza RX a 5 voltas

Volta mais rápida: Timmy Hansen(Peugeot) em 48,125s

FINAL SUPERCAR LETONIA 2

Cl Piloto Carro Tempo

1º Johan Kristoffersson Audi S1 quattro 6 voltas em 4m59,316s

2º Niclas Gronholom Hyundai i20 N RX a 0,920s

3º Timmy Hansen Peugeot 208 WRX a 2.149s

4º Mattias Ekstrom Seat Ibiza RX a 2.274s

5º Kevin Hansen Peugeot 208 WRX a 5.525s

6º Krisztián Szabó Hyundai i20 N RX a 8,161s

Volta mais rápida: Kristoffersson(Audi) em 48,210s

CAMPEONATOMUNDO PILOTOS

1º Timmy Hansen (Peugeot) 130 Pontos

2º Kevin Hansen (Peugeot) 113

3º Johan Kristoffersson (Audi) 110

4º Niclas Gronholm (Hyundai) 107

5ºKrisztián Szabó (Hyundai) 88

6º Kevin Abbring (Renault) 79

7º Timo Scheider (Seat) 64

8º Enzo Ide (Audi) 57

9º Juha Rytkonen (Ford) 43

10º Mattias Ekstrom (Audi) 37

Próxima Prova: Spa(Bélgica) a 9e 10de Outubrode 2021