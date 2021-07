World RX: Kevin Hansen vence em Barcelona | AutoSport

Kevin Hansen levou a melhor na primeira final do Campeonato Mundial de Rallycross da FIA em Barcelona, sobre o seu irmão, Timmy Hansen e o campeão em título, Johan Kristoffersson. Foi uma luta bem interessante entre estes 3 pilotos, com a ida à Joker Lap a ser determinante para o desfecho final.

Um emocionado e feliz Kevin Hansen agradeceu ao seu spotter o trabalho que lhe permitiu vencer a primeira prova do ano. Os dois Hansen saíram da frente da grelha e mantiveram os dois primeiros lugares durante as 6 voltas da final. Primeiro Timmy liderou, com Kevin atrás e Kristoffersson em terceiro lugar, depois deste passar o húngaro Krisztián Szabó. O sueco ao volante do Audi S1 foi o primeiro dos 3 pilotos da frente a passar pela Joker e Timmy na volta seguinte a este, também a completar a Joker Lap. Timmy Hansen conseguiu sair à frente de Szabó e de Kristoffersson, refreando as intenções do sueco na vitória, enquanto o seu irmão Kevin fazia uma volta muito boa e aproveitava a vantagem para passar pela Joker.

Kevin conseguiu melhor aderência na saída da Joker Lap e passou por Kristoffersson e Timmy (Szabó também foi na mesma volta à Joker Lap) com muito mais velocidade que estes, manteve a liderança durante as voltas restantes.

René Münnich e Kevin Abbring terminaram a final da ronda de Barcelona atrás de Szabó, no 5º e 6º postos, respectivamente.

Desqualificação de Johan Kristoffersson na Q1

Johan Kristoffersson até tinha terminado o dia de sexta-feira na frente dos acontecimentos, mas sofreu uma desqualificação da Q1, por causa do componente de registo de dados estar desligado durante essa sessão. O sueco voltou a ser o mais rápido na Q3 e Q4 de hoje, mas saiu da 3º posição na Semi final 2, atrás de Kevin Hansen e Niclas Grönholm. Kristoffersson conseguiu terminar no segundo posto, atrás de Hansen.

Na Semi final 1, foi Timmy Hansen quem levou a melhor sobre Krisztián Szabó e René Münnich.

Foto: RedBull ContentPool