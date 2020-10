World RX: João Ribeiro estreia-se nos S1600 em Barcelona

O piloto de Baltar está a disputar este fim-de-semana em Barcelona as duas primeiras provas do Campeonato Europeu de Ralicross Super1600. O atual Tricampeão Nacional de Ralicross Super1600 já tinha afirmado a sua intenção de dar o salto para o Europeu e o momento chegou este fim de semana, aos comandos de um Skoda Fabia S1600. “Sem dúvida que esta oportunidade é o realizar de um sonho de anos. O objetivo passa por absorver toda a experiência, ganhando desde já ritmo para a temporada 2021. Quero ir à Final, onde apenas chegam seis pilotos. Sei que não será fácil, mas sem pressões e com uma boa condução, tudo é possível” comentou motivado antes da prova se iniciar.João Ribeiro tem a competição e o desporto motorizado na sua vida desde sempre, com o pai Rodrigo Ribeiro (antigo Campeão Nacional de Motocross) e o tio Luís Ribeiro (Campeão Europeu de Autocross na classe rainha em 2003). Além do Mundial da especialidade em competição, com mais um ansiado duelo entre Johan Kristoffersson e Mattias Ekstrom, a prova do Europeu de Ralicross Super1600 a realizar-se em Barcelona irá ter o duplo formato e poderá ser acompanhada na Sport TV5 este sábado (18h10m) e domingo (19h10m).

Duarte Mesquita

Foto: Omsrallyphotos