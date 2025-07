World RX, Hungria: Kristoffersson imperturbável

Por Duarte Mesquita

Johan Kristoffersson está definitivamente de volta à sua melhor forma. O sueco não errou uma única vez durante todo o fim de semana e fez uma exibição de gala na Meia-final, apesar do caos que se desenrolava atrás dele para conquistar a pole position para a Final.

O Heptacampeão mundial liderou do início ao fim na decisiva corrida do dia, mostrando-se completamente à vontade na condução do Volkswagen Polo RX1e, conseguindo aliar a velocidade ao espetáculo, o que lhe permitiu estabelecer um novo recorde da pista húngara na classe rainha do Ralicross com o tempo de 44,086 segundos.

Todo o interesse competitivo da Final desenrolou-se atrás do Volkswagen Polo com o #1. O finlandês Niclas Grönholm teve um bom arranque, mas Kristoffersson segurou bem a posição na frente, acabando por permitir que o seu colega de equipa Ole Christian Veiby conseguisse meter o seu Volkswagen Polo por dentro na curva 1. Preso por fora, Grönholm caiu mais posições e até teve um pequeno encontro com a sua companheira de equipa Klara Andersson, enquanto tentava recuperar o terreno perdido.

Entretanto, Veiby teve de aguentar a pressão exercida por Timmy Hansen que voltou a mostrar muito boa velocidade com o Peugeot, aproximando-se dos tempos de Veiby. A volta da Joker-lap acabou por ser decisiva, com Veiby a ser mais eficaz que Hansen e garantir assim a dobradinha para a equipa KMS. Timmy Hansen teve de se contentar com o último lugar no pódio, terminando com uma vantagem confortável sobre Klara Andersson.

A próxima prova será um desafio totalmente novo para os pilotos do Mundial de Rallycross, que irão rumar até Kymiring, na Finlândia, a 23 e 24 de Agosto.

World RX Hungria

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo RX1e – 6 voltas em 4m31.924s

2. Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo RX1e +2.982s

3. Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e +5.689s

4. Klara ANDERSSON (SWE) – PWR RX1e +9.831s

5. Juha RYTKONEN (FIN) – Hyundai i20 N RX +12.862s

6. Niclas GRÖNHOLM (FIN) – PWR RX1e +13.311s

Volta mais rápida: Johan Kristoffersson (Volkswagen) – 44.086s

World RX – Mundial de Pilotos:

1.Kristoffersson 72 pontos

2.Gronholm 65

3.Timmy Hansen 55

4.Ole Christian Veiby 50

5.Juha Rytkonen 42

6.Kevin Hansen 39

Vídeo Final Hungria:

Foto: FIA World Rallycross