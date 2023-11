World RX, Hong Kong: Depois do título mundial, Kristoffersson fecha temporada com triunfo | AutoSport

Johan Kristoffersson terminou a temporada de 2023 do Campeonato do Mundo de Rallycross, na ronda dupla de Hong Kong, com mais um triunfo, o 40º da sua carreira em provas do mundial, depois de no dia anterior ter fechado as contas do sexto título.

Após o sucesso de sábado, Kristoffersson demorou, de forma pouco habitual, até à segunda Heat do segundo dia de competição do World RX em Hong Kong para chegar à frente do pelotão, mas assim que o fez, nunca mais olhou para trás, tendo conquistado o primeiro lugar na classificação intermédia e ultrapassado um rápido arranque de Timmy Hansen na última volta da meia-final para conquistar a pole position para a importantíssima final. O sueco teve um arranque exemplar para assumir imediatamente a liderança na final e acabou por vencer por mais de três segundos e meio sobre Ole Christian Veiby.

Num fim de semana em que a Volkswagen Dealerteam BAUHAUS foi coroada com o título de equipas pela segunda época consecutiva, Ole Christian Veiby fez uma dobradinha para a equipa de Arvika na final, com o estreante no World RX Patrick O’Donovan a terminar na terceira posição.

A competir pela Hansen World RX Team, o bicampeão britânico foi rápido e aguerrido, vencendo uma emocionante corrida dois da segunda Heat e batendo o companheiro de equipa do campeão mundial de 2019, Timmy Hansen, no pódio na sua estreia.Niclas Grönholm terminou num frustrante quinto lugar, depois do seu carro abrandar subitamente à vista da meta na terceira manga. Lutou para voltar a alinhar na primeira linha da grelha para a final, mas depois perdeu terreno na curva um e nunca mais conseguiu recuperar.

A companheira de equipa Klara Andersson seguiu Grönholm em sexto, e entretanto, o vencedor de ontem, Kevin Hansen, não chegou à final depois de um contacto na primeira curva da segunda manga o ter feito cair na classificação, mas já tinha feito o suficiente para cimentar o melhor resultado da sua carreira, o segundo lugar na classificação do campeonato.

RESULTADO FINAL World RX Hong Kong:

Johan KRISTOFFERSSON Volkswagen Dealerteam BAUHAUS 5 voltas Ole Christian VEIBY Volkswagen Dealerteam BAUHAUS + 3.641s Patrick O’DONOVAN Hansen World RX Team + 4,599s Timmy HANSEN Hansen World RX Team + 4,939s Niclas GRÖNHOLM CE Dealer Team + 6,218s Klara ANDERSSON CE Dealer Team + 6,980s

Foto: Joerg Mitter / Red Bull Content Pool