World RX, Höljes: Rei Kristoffersson vence em casa

Por Duarte Mesquita

Johan Kristoffersson conquistou no domingo a 42ª vitória da sua carreira no Mundial de Ralicross, com o sueco a superar de forma inequívoca os seus rivais mais diretos a correr em casa, em Höljes.

O famoso “fim-de-semana mágico” atraiu mais de 25.000 espectadores, que não arredaram pé para ver a ação da classe rainha do Ralicross, mesmo num dia de domingo caracterizado por chuvas fortes.

Depois de vencer a Final disputada no sábado, Kristoffersson voltou a mostrar-se como o mais rápido logo na primeira manga de domingo, repetindo o feito na segunda manga apesar de um início mais complicado.

A chuva intensificou-se antes das Meias-finais, mas isso só pareceu favorecer ainda mais o talentoso Kristoffersson, que se sente literalmente como “peixe na água” nestas condições e dominou a sua Meia-final com uma diferença de 12 segundos para Ole Christian Veiby, uma eternidade no Ralicross. Na Final, partindo da pole position, Kristoffersson consegue um bom disparo ao sinal verde e rapidamente se afastou do pelotão perseguidor, conquistando mais uma vitória.

No final Kristoffersson referia que “Estou muito orgulhoso do dia de hoje. As condições foram extremamente complicadas, assim como os arranques. Patinei um pouco demais no arranque da Final, mas consegui ter a calma suficiente para controlar o carro e depois consegui uma transição muito boa a sair do asfalto para a terra, o que me permitiu voltar a ficar à frente do Niclas [Grönholm]. Este carro é um sonho de conduzir à chuva. Estou muito feliz.”

Grönholm fez o que pôde com o seu PWR elétrico, um carro menos ágil para conduzir nestas condições tão extremas, contentando-se com o segundo lugar, na frente do norueguês Ole Christian Veiby, com os irmãos Hansen a terem um fim-de-semana complicado com os Peugeot elétricos, com notórias dificuldades de tração, terminando Kevin Hansen no quarto posto e Timmy Hansen no sexto lugar.

Nos campeonatos de suporte, Patrick O’Donovan entrou forte na luta pelo título no Euro RX1 e não deu hipóteses à concorrência com o Peugeot 208 WRX. No Euro RX3 vitória para o alemão Nils Volland com o Audi A1, João Ribeiro ficou logo a seguir a 2s de diferença e André Sousa arrancou um bom quinto lugar na sua estreia fora de portas.

A campanha do Mundial de Ralicross 2024 irá continuar com outro fim de semana duplo em Nyirád, na Hungria, dentro de três semanas (27 e 28 de julho).

World RX – Final Sábado

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo 601 RX 5 voltas

2. Klara ANDERSSON (SWE) – PWR RX1e + 2.159s

3. Gustav BERGSTRÖM (SWE) – Volkswagen Polo RX1e + 3.428s

4. Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e + 4.170s

5. Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo 601 RX + 5.032s

6. Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e + 4.815s

World RX – Final Domingo

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo 601 RX 5 voltas

2. Niclas GRÖNHOLM (FIN) – PWR RX1e + 6.451s

3. Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo 601 RX + 8.193s

4. Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e + 10.194s

5. Gustav BERGSTRÖM (SWE) – Volkswagen Polo RX1e + 11.301s

6. Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e + 13.920s

Euro RX3 – Final

1. Nils VOLLAND (GER) – Audi A1 S1600 5 voltas

2. João RIBEIRO (POR) – Audi A1 S1600 +2.612s

3. Samuel KOVACS (HUN) – Skoda Fabia S1600 +7.580s

4. Dominik SENEGACNIK (AUT) – Skoda Fabia S1600 +13.179s

5. André SOUSA (POR) – Audi A1 S1600 +15.009s

6. Balász KORMOCZI (HUN) – VW Polo S1600 +1 volta

Euro RX1 – Final

1. Patrick O’DONOVAN (UK) – Peugeot 208 WRX 5 voltas

2. Mika LIIMATAINEN (FIN) – Hyundai i20 N RX +4.114s

3. Damian LITWINOWICZ (POL) – Audi S1 quattro +6.793s

DNF Zoltán KONCSEG (HUN) – Audi S1 quattro

DNF Yury BELEVSKIY (CH) – Audi S1 quattro

DSQ Peter HEDSTROM (SWE) – Peugeot 208 WRX

Foto: FIA World Rallycross