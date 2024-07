World RX: Gronholm e Kristoffersson emergem do caos

Por Duarte Mesquita

Foi um fim-de-semana com muita ação a escaldar no “caldeirão vermelho”, nome pelo qual é conhecido o circuito de Nyirád, na Hungria, local que recebeu a segunda ronda do Mundial e Europeu de Ralicross 2024.

No dia de sábado Niclas Grönholm conseguiu emergir na frente depois de uma Final repleta de ação com Kevin Hansen e Johan Kristoffersson a lutarem dramaticamente no arranque até à primeira curva. Kevin Hansen partia da pole position com o seu Peugeot 208 RX1e, lado a lado na primeira linha com o atual Campeão Kristoffersson, aos comandos do seu novo Volkswagen Polo 601 RX.

Quando os semáforos verdes se acenderam, foi Kristoffersson quem conseguiu o melhor disparo, mas nenhum dos dois estava disposto a ceder na disputa da liderança até à chegada à curva um, com o contacto a ser inevitável entre os dois, acabando ambos por ir contra as barreiras exteriores.

Kevin Hansen ficou imediatamente parado com danos graves no Peugeot e foi posteriormente desclassificado, enquanto Kristoffersson conseguiu continuar, mas a ritmo muito lento devido a problemas na suspensão. Logo a seguir na curva 2, Grönholm e Timmy Hansen também tiveram uma colisão semelhante, com o sueco a entrar em pião e a cair para último, enquanto o finlandês conseguia controlar o seu PWR e mantinha-se na liderança da corrida.

Grönholm acabou por vencer com mais de cinco segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa de Kristoffersson, o norueguês Ole Christian Veiby, terminando o herói local Janko Wieszt no último lugar do pódio.

Estimulado pela deceção de sábado, Johan Kristoffersson despertou no domingo cheio de garra para atacar a vitória no dia de domingo. Vinte e quatro horas depois do incidente com Kevin Hansen na curva 1, o atual Hexacampeão Mundial viu-se novamente envolvido numa luta semelhante durante a segunda manga, após uma disputa com Timmy Hansen e Grönholm, o que acabou por beneficiar Kevin Hansen para vencer. No entanto, Kristoffersson não se deixou ir abaixo e com uma exibição de luxo, deixou os seus rivais literalmente a comer pó, liderou do início ao fim tanto a Meia-final 2 como a Final, tendo concluído a última corrida do dia com uns esmagadores 10,8 segundos de vantagem sobre o seu mais direto perseguidor, precisamente o seu colega de equipa na KMS, Ole Christian Veiby.

O sueco resumiu assim o seu fim-de-semana: “Ontem não foi um grande dia, mas hoje foi muito melhor! Muito obrigado à equipa. Trabalharam arduamente ontem à noite para fazer reparações e deram-me um carro muito rápido para o dia de hoje. Foi uma excelente primeira experiência aqui na Hungria e foi bom ver tantos adeptos nas bancadas. Fiz um bom arranque na Final e consegui controlar a corrida a partir daí, não estava a forçar muito. Apenas tentei conduzir de forma suave e evitar erros. Se precisasse de uma volta realmente ‘matadora’, tenho a certeza que poderia ter sido mais rápido ainda…”

No Europeu de Ralicross, Patrick O’Donovan (Euro RX1) e Nils Volland (Euro RX3) voltam a repetir o sucesso de Höljes, mas no caso da prova dos Super1600, Volland cruzou a linha de meta em segundo e só subiu ao primeiro lugar depois de uma penalização imposta no pós-corrida a João Ribeiro.

A temporada do Mundial e Europeu de Ralicross irá prosseguir em Mettet, na Bélgica, a 17 a 18 de agosto, antes da esperada visita ao circuito português de Montalegre (7 e 8 de setembro).

Vídeo Final sábado:

Vídeo Resumo domingo:

World RX Hungria – Final Sábado

1. Niclas GRÖNHOLM (FIN) – PWR RX1e 5 voltas

2. Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo 601 RX + 5.364s

3. Janko WIESZT (HUN) – Renault Megane RS RX +7.722s

4. Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e + 9.193s

DNF Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo 601 RX + 1 volta

DSQ Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e

World RX Hungria – Final Domingo

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – Volkswagen Polo 601 RX 5 voltas

2. Ole Christian VEIBY (NOR) – Volkswagen Polo 601 RX + 10.809s

3. Klara ANDERSOON (SWE) – PWR RS1e +13.342s

4. Timmy HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e + 13.765s

5. Kevin HANSEN (SWE) – Peugeot 208 RX1e +14.765s

6. René MUNNICH (ALE) – Seat Ibiza RX +19.384s

Euro RX3 Hungria – Final

1. Nils VOLLAND (GER) – Audi A1 S1600 5 voltas

2. João RIBEIRO (POR) – Audi A1 S1600 (penalização de 1 posiçao)

3. Krisztián SZABÓ (HUN) – Audi A1 S1600 +2.396s

4. André SOUSA (POR) – Audi A1 S1600 +6.064s

5. Nicolas GELEYNS (ATG) – Audi A1 S1600 +6.759s

DNF Balász KORMOCZI (HUN) – VW Polo S1600 + 4 voltas

Euro RX1 Hungria – Final

1. Patrick O’DONOVAN (UK) – Peugeot 208 WRX 5 voltas

2. Yury BELEVSKIY (CH) – Audi S1 quattro +2.380s

3. Maté BENYÓ (HUN) – Peugeot 208 WRX +6.338s

4. Mika LIIMATAINEN (FIN) – Hyundai i20 N RX +6.685s

5. Mikko IKONEN (FIN) – Hyundai i20 N RX +7.142s

6. Tomi KÁRAI (HUN) – Audi S1 quattro +23.702s

World RX após 4/10 provas:

1. Johan KRISTOFFERSSON (SWE) – 101 pontos

2. Ole Christian VEIBY (NOR) – 76

3. Niclas GRONHOLM (FIN) – 67

4. Klara ANDERSOON (SWE) – 67

5. Timmy HANSEN (SWE) – 66

Foto: FIA World Rallycross