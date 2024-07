World RX: Batalha das Tecnologias começa agora

A espera finalmente terminou e é tempo de começarmos ‘Batalha das Tecnologias, com o início do Campeonato Mundial FIA de Ralicross 2024 marcado para este fim-de-semana na mítica pista de Höljes, na Suécia, prova rainha da modalidade, também conhecida como fim-de-semana mágico.

Pela primeira vez nos ilustres 57 anos de história do Ralicross, vamos ter no mesmo num mesmo campeonato pilotos com automóveis elétricos e pilotos com automóveis equipados com motor de combustão sustentável a defrontar-se diretamente em pista.

Sendo um dos circuitos mais emblemáticos do mundo, Höljes, situado nas profundezas da floresta sueca de Värmland e perto da fronteira com a Noruega, é a pista perfeita para a estreia deste novo conceito no Mundial de Ralicross.

Temos outras novidades para esta nova temporada: a Hoosier Racing Tire é o novo fornecedor exclusivo de pneus e o formato desportivo foi revisto, com os pilotos a competirem agora por posição direta durante as mangas, em vez do tempo absoluto, com pontos de campeonato a serem distribuídos em cada manga.

Os testes de pré-época ofereceram uma visão antecipada de quem poderá estar mais em forma neste início de temporada e o piloto que leva o #1 na porta apareceu no topo da tabela de tempos mais rápidos. O atual Hexacampeão Mundial Johan Kristoffersson trocou o seu Volkswagen Polo elétrico por um novo VW Polo 601 RX equipado com motor de combustão e marcou o ritmo durante os testes.

Kristoffersson irá fazer equipa com Ole Christian Veiby nos dois VW Polo movidos a combustão, com a equipa KMS a inscrever também um par de VW Polo elétricos confiados a Gustav Bergström e ao rookie Sondre Evjen.

A Hansen World RX Team procura recuperar o título mundial de equipas que conquistou pela última vez em 2021, com os irmãos Kevin e Timmy Hansen mais uma vez a apresentarem-se com os seus Peugeot 208 RX1e elétricos. Depois do Vice-campeonato na época passada, Kevin Hansen pretende fazer melhor este ano, enquanto Timmy Höljes Hansen, Campeão mundial de 2019, procura recuperar a sua melhor forma depois de um 2023 dececionante.

A CE Dealer Team apoiada pela Volvo Construction Equipment também continua firmemente comprometida com os automóveis elétricos, com Niclas Grönholm e Klara Andersson a regressarem para uma terceira época consecutiva. O finlandês ambiciona disputar o título depois de ter terminado em terceiro lugar por três vezes consecutivas, com a sua companheira de equipa sueca a tentar aproveitar a sua experiência para ser uma presença assídua nos pódios.

A lista de inscritos fica completa com o alemão René Münnich, ao volante de um novo e SEAT Ibiza RX e pelo francês Anthony Pelfrene, aos comandos de um Peugeot 208 WRX.

Para além do Mundial de Ralicross, este fim-de-semana marcará também o início dos Campeoantos da Europa RX1 e RX3 onde João Ribeiro e André Sousa procuram levar bem longe as cores de Portugal com os seus Audi A1 S1600.

As emoções desta prova poderão ser acompanhadas na plataforma de transmissão Rally.TV e também na Sport TV.

Calendário 2024

6/7 Julho – Suécia

27/28 Julho – Húngria

17/18 Agosto – Bélgica

7/8 Setembro – Portugal (Montalegre)

1 Dezembro – Austrália

Foto: FIA World Rallycross

Duarte Mesquita