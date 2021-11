World RX Alemanha: O Tetra de Kristoffersson | AutoSport

Por Duarte Mesquita

Depois de uma final explosiva, Johan Kristoffersson conquistou hoje o título de Campeão Mundial de Ralicross pela quarta vez na sua carreira.

Num fim-de-semana com dupla jornada, Kristoffersson mostrou ontem logo ao que vinha e adaptou-se da melhor forma às extremas condições sentidas no circuito de Nürburgring, com chuva, neve e lama, sendo o melhor nas Qualificações, vencendo a Meia-final e Final. Por seu turno Timmy Hansen acusava a pressão e envolvia-se em dois polémicos incidentes que lhe custariam uma penalização (Meia-final) e uma inesperada desqualificação (Final).

Hoje Kristoffersson voltou a mostrar-se como o mais forte nas Qualificações e Timmy Hansen mantinha-se na expectativa mas na Meia-final voltou a envolver-se num controverso toque com Niclas Gronholm que lhe causou uma nova penalização, num fim-de-semana desastroso para o sueco do Peugeot que já tinha sido Campeão do Mundo em 2019.

Na Final Kevin Hansen teve o melhor arranque e assumiu a liderança da corrida após a curva 1, com o Team Hansen a aplicar uma estratégia de tentar conter o ataque de Johan Kristoffersson, permitindo assim que Timmy Hansen pudesse por seu lado pressionar o sueco do Audi. Esta estratégia acabou por deixar o campo aberto para Niclas Gronholm, que assinou assim a sua terceira vitória da temporada. Em segundo lugar terminou Kevin Hansen, aguentando bem a pressão de Kristoffersson, enquanto Timmy Hansen não conseguiu mostrar ritmo suficiente para lutar com o seu grande rival, terminando assim no quarto lugar.

Empatados em pontos na classificação geral do campeonato, Johan Kristoffersson acaba por ser considerado o Campeão do Mundo 2021, graças a um número de vitórias superior ao do piloto do Peugeot 208 WRX (três vitórias para Kristoffersson, duas para Timmy Hansen).

Classificação Final World RX Alemanha

1. Niclas Gronholm Hyundai i20 N RX 6 voltas em 3m40,557s

2. Kevin Hansen Peugeot 208 WRX a 4.031s

3. Johan Kristoffersson Audi S1 quattro a 4.259s

4. Timmy Hansen Peugeot 208 WRX a 5.480s

5. Guerlain Chicherit Renault Mégane RS RX a 8.759s

6. Enzo Ide Audi S1 quattro a 16.091s

