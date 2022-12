World RX: 8 em 10 para Johan Kristoffersson | AutoSport

Oito vitórias em 10 provas foi o pecúlio do Campeão do Mundo de Ralicross, Johan Kristoffersson, que concluiu mais uma temporada super dominante. Foi a 35ª vitória da sua brilhante carreira no World RX. Timmy Hansen terminou a temporada no segundo posto a 46 pontos do seu adversário, numa competição, agora elétrica, que perdeu, para já muito do fulgor que já estava a ter nos seus tempos da ‘combustão’, mas a verdade é que os carros são ainda mais espetaculares, a competição continua muito forte, mas o facto de recentemente as marcas se terem desligado do World RX a nível oficial, deixando a competição entregue a privados, um competição mundial com oito concorrentes não é algo que seja fácil de criar interesse, para além do facto dos oito pilotos que participaram em ‘full time’ na competição, cinco deles serem suecos. Um norueguês, um finlandês e um alemão. A competição assim, não vai a lado nenhum. O RX2E não foi muito mais interessante, com o triunfo e ir para o belga Viktor Vranckx, o Euro RX1 foi bem melhor, mas o domínio de Anton Marklund, foi grande, e o Euro RX3 teve como vencedor outro belga, Kobe Pauwels, numa competição em que João Ribeiro foi quarto e Nuno Araújo quinto.