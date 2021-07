World RX 2021: A Batalha Final | AutoSport

O Campeonato Mundial de Ralicross 2021 marca a despedida dos espetaculares Supercar a combustão. Esta é assim uma última oportunidade para os fãs deste emocionante campeonato poderem ver e “ouvir” a evolução dos potentes Supercar movidos a gasolina, no último capítulo de uma era iniciada em 2014 com a criação pela FIA do Campeonato do Mundo. Segue-se agora a batalha final por um último título com os Supercar como cavalo de batalha.

Esta é uma temporada de transição para o Mundial de Ralicross. Além de marcar a despedida dos Supercar, que serão substituídos pela versão elétrica RX1e em 2022, o campeonato tem um novo promotor ,a empresa oficialmente conhecida como WRC Promoter, que é quem detém os direitos de imagem do Mundial de Ralis. Esta empresa é uma joint venture operada pela Red Bull Media House e KW 25, que promove o WRC desde a temporada de 2013. Assim, sai de cena a IMG e a Monster Energy, depois de terem sido um dos motores principais (juntamente com a FIA e os organizadores das provas) para o crescimento exponencial da dimensão mediática do campeonato, que chegou a atrair o investimento direto de construtores como a Audi, Volkswagen, Peugeot ou Ford, e com a legião de adeptos a ter-se espalhado pelos quatro cantos do mundo. Os tempos agora são outros, com equipas 100% privadas que operam com orçamentos inferiores, com um plantel de pilotos menos sonante, mas que garante qualidade e acima de tudo competitividade

Kristoffersson alia-se aos rivais

A grande novidade para este ano no plantel é a mudança de ares por parte do atual Tricampeão do Mundo, Johan Kristoffersson. O sueco fará campanha com o Audi S1 quattro da EKS, depois de ter corrido com carros da Volkswagen desde sua estreia na disciplina em 2013. A EKS, cujo sócio principal é Mattias Ekstrom, ganhou o título mundial de equipas no ano passado com precisamente Ekstrom e Robin Larsson ao volante e irá colocar em pista dois Audi para Kristoffersson e para o belga Enzo Ide.Os três títulos mundiais de Kristoffersson em quatro anos foram todos obtidos ao volante do já lendário Volkswagen Polo (WRC)RX construído pela Volkswagen Motorsport.Será assim muito interessante ver como Kristoffersson se adaptará a uma nova equipa e a um novo carro, que de resto são efetivamente uma garantia de competitividade para Kristoffersson, pois foi precisamente o binómio Ekstrom/Audi S1 quattro quem mais deu luta ao sueco em 2020. As duas equipas que parecem estar mais bem preparadas para também poderem lutar pelos títulos são a Hansen World RX Team e a GRX. A primeira alinhará novamente com os irmãos Timmy e Kevin Hansen aos comandos dos Peugeot 208 WRX. Timmy foi o Campeão do Mundo em 2019, tem velocidade e é forte nas batalhas porta-com-porta. Se conseguir manter continuamente uma solidez emocional e se aproximar dos níveis de imunidade ao erro de Kristoffersson, será um sério candidato ao título. A GRX liderada pelo antigo Bicampeão do Mundo de Ralis Marcus Grönholm inscreve para Barcelona 3 Hyundai i20 N RX para Niclas Grönholm, Krisztián Szabóe, Timur Timerzyanov. Gronholm já venceu provas, é inquestionavelmente um piloto rápido e o Hyundai é o Supercar que mais evoluiu nos últimos 3 anos. O finlandês é potencialmente também um forte candidato ao título, sendo essencial mostrar maior capacidade de gestão de pneus (especialmente em pistas como Riga e Holjes) e mais maturidade e frieza nas lutas de ataque/defesa de posição em pista.

O outsider Abbring

Tendo competido no passado no Mundial e no Europeu de Ralis, com o seu CV a incluir temporadas em que foi piloto oficial Peugeot (2014, 2017) ou Hyundai (2015-2016), o holandês Kevin Abbring é considerado o maior outsider nesta nova temporada. Nas participações esporádicas que fez no World RX, mostrou uma imensa facilidade de adaptação às especificidades do Ralicross, mesmo na novidade dos toques porta com porta, como o demonstram o 4º lugar obtido nas provas da Noruega e Suécia em 2019. Agora estará presente pela primeira vez a tempo inteiro no campeonato, com o handicap de não conhecer alguns dos circuitos do calendário, mas a sua motivação é gigante, pois quer mostrar que aos 32 anos continua no pleno das suas capacidades e que pode perfeitamente continuar a ser um piloto profissional num campeonato internacional FIA.Kevin Abbring vai estar ao volante de um Renault Mégane RS RX da GCK (equipa francesa de Guerlain Chicherit), um carro que foi originalmente preparado pela Prodrive em 2018e que já mostrou poder ser tão competitivo como a concorrência. Mas será fundamental o orçamento ser suficiente, para Abbring testar e ir desenvolvendo os diferentes set-ups do Mégane, algo que faltou a Andreas Bakkerud em 2020, naquela que acabou por ser uma temporada dececionante para o norueguês. Bakkerud é aliás o grande ausente do plantel, não estando no entanto descartada a sua possível participação esporádica nalguns eventos do calendário. Olhando ainda para a Lista de Inscritos, outros nomes que se destacam são Timo Scheider, Bicampeão do DTM que volta a conduzir o Seat Ibiza RX da Münnich Motorsport,Patrick Guillerme, Campeão francês que alinha com um Hyundai i20 N RX da Sarrazin Motorsport e o britânico Oliver Bennett, de quem se espera maior regularidade no ritmo e que regressa com o seu Mini Cooper RX, agora mais competitivo. Com o campeonato a ter passagem marcada por Montalegre a 23 e 24 de Outubro, de algo poderemos estar confiantes para esta nova temporada 2021: as corridas irão novamente proporcionar espetaculares imagens de condução e fortes emoções nas diferentes lutas pela vitória. A Batalha Final vai começar e os Supercar vão querer “arrepiar” quem os vir passar.

Inscritos World RX Barcelona

Nº Equipa Piloto Nac. Carro 1 KYB EKS Johan KRISTOFFERSSON SWE Audi S1 quattro 7 GRX Timur TIMERZYANOV RUS Hyundai i20 N RX 9 Hansen World RX Team Kevin HANSEN SWE Peugeot 208 WRX 17 Hedströms Motorsport Dan OBERG SWE Volkswagen Polo RX 18 Juha RYTKONEN FIN Ford Fiesta RS 21 Hansen World RX Team Timmy HANSEN SWE Peugeot 208 WRX 23 GRX Krisztian SZABO HUN Hyundai i20 N RX 38 Münnich Motorsport Mandie AUGUST DEU Seat Ibiza RX 42 XITE Racing Oliver BENNETT GBR Mini Cooper SX1 44 Münnich Motorsport Timo SCHEIDER DEU Seat Ibiza RX 50 Nyirad Motorsport Attila MOZER HUN Ford Fiesta RS 68 GRX Niclas GRÖNHOLM FIN Hyundai i20 N RX 69 GCK Unkorrupted Kevin ABBRING NLD Renault Mégane RS RX 73 Kárai Motorsport Tomi KARAI HUN Audi S1 quattro 77 Münnich Motorsport Rene MUNNICH DEU Seat Ibiza RX 83 Sarrazin Motorsport Patrick GUILLERME FRA Hyundai i20 N RX 91 KYB EKS Enzo IDE BEL Audi S1 quattro

Inscritos Super1600 Barcelona

Nº Piloto Nac. Carro 5 Sebastian HØIDALEN NOR Ford Fiesta 6 Damian LITWINOWICZ POL Audi A1 8 Espen ISAKSÆTRE NOR Peugeot 208 10 Janno LIGUR EST ŠkodaFabia 11 Jan CERNÝ CZE ŠkodaCitigo 14 Kasparas NAVICKAS LTU ŠkodaFabia 15 Gergely MARTON HUN Audi A1 18 Zsolt SZÍJJ JOLLY HUN Audi A1 20 Siim SALURI EST Renault Twingo 22 Kobe PAUWELS BEL Audi A1 23 Radosław RACZKOWSKI POL ŠkodaFabia 54 Marat KNYAZEV RUS Audi A1 61 Jiri SUSTA CZE ŠkodaFabia 86 Lukas NEY DEU ŠkodaFabia 89 Timur SHIGABUTDINOV RUS Audi A1 95 Yury BELEVSKIY CHE Audi A1 96 Marcel SUCHÝ CZE ŠkodaFabia

Calendário World RX 2021