Stard Ford Fiesta ERX estreia em Goodwood

O novo Stard Ford Fiesta ERX vai fazer a sua estreia em Goodwood, competindo na prova de Drift, num carro que pretende mais uma vez demonstrar o potencial da propulsão totalmente elétrica nas várias disciplinas do desporto automóvel. O Fiesta ERX é um carro de ralis totalmente elétrico baseado no Fiesta ST e desenvolvido pela Stard para cumprir os regulamentos do Projekt ERX do Campeonato Mundial de Ralicross da FIA.

Três motores elétricos produzem combinados mais de 600 cv e mais de 1.000 Nm de binário, enviados para as rodas através de um sistema de tração às quatro rodas e transmissões de duas velocidades em cada eixo para uma aceleração dos 0-100 km/h numa espantosa aceleração de 1,8 segundos, e uma velocidade máxima de 240 km/h. Em conformidade com os regulamentos mundiais RX, o Fiesta ERX está disponível para venda com configurações de corrida.